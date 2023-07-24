台灣精品館曼谷登場 展現科技及創新魅力

睽違5年，由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦，代表臺灣最高品質及形象的「台灣精品」於今（2023）年7月20日至22日在泰國「臺灣形象展」中設立專館，展示28家「台灣精品」得獎企業的64件產品，呈現臺灣優質製造（MIT）實力。

展出亮點包括頡懋水泥押出3D列印機、神寶醫資智能運動地墊、艾法i-Ctrl Pro家電遠端遙控、民傑備份豆腐、紙綸紙可拍紙相機、稻穗免耗材空氣淨化器等，跨足智慧工業、智慧生活、智慧ICT及環境保護四大主題，成為形象展最大亮點之一。

資通訊網紅Ceemeagain體驗鴻辰穿戴式負離子空氣清淨機。圖／貿協提供

外貿協會表示，本活動獲TV 5、TNN、Thairath、krungthepturakij、與Dailynews 等泰國主流媒體報導，Infraset PLC. 、National Telecom PLC.及Samitivej Srinakarin Hospital 等重要泰商亦到場洽談，開展首日吸引媒體、買主及消費者逾800人參觀。

有鑒於泰國正處於經濟發展與環境保護並重的階段，本展規劃於展期第2天上午辦理「台灣精品推動綠色未來」產業發表會，邀請專精於空氣及水質檢測與淨化的3家「台灣精品」獲獎企業泓格、賀眾及富鈞發表最新技術和系統解決方案，備受媒體關注且獲多家買主洽詢。

駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩表示，泰國與臺灣經貿關係密切，臺灣為泰國重要貿易夥伴。為呼應全球淨零趨勢，2050淨零轉型是全世界的目標，也是臺灣的目標，與泰國積極推動「生物、循環及綠色經濟」（Bio-Circular-Green Economy, BCG）永續發展的經濟模式相呼應。

外貿協會副秘書長邱揮立指出，「台灣精品獎」是經濟部於1993年設立，已有30多年歷史，每年通過嚴格的選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」和「行銷」等四大專業項目，綜合評選出具有「創新價值」的產品，本活動的「台灣精品」企業，在環境保護和可持續發展方面的有卓越貢獻，通過先進技術，致力打造綠色未來。

偶像歌手Mark及Prom體驗神寶醫資智能運動地墊。圖／貿協提供

受邀出席的泰國水源及環境研究發展基金會（ Water & Environment Institute） 副主席Mr. Chuchat Saitin強調全球暖化問題的重要性，氣候危機以及泰國東部經濟走廊（EEC）中的水資源短缺問題。

「台灣精品」參展企業肯定本活動，星博表示泰國專業製造賽車公司有意合作；鴻辰首日賣出多份穿戴式空氣清淨機；督洋表示首日已有客戶下單按摩椅；專精水質監測的富均有望與新加坡建商合作，為其建案加入水質檢測項目；專精車用電子設備的慧友找到智慧建築及智慧交通的潛在買主；艾法表示有洽談到製作電腦、監視器的潛在合作對象，預計可提供遠端控制技術。

外貿協會看準泰國名人可帶動網路社群討論熱度，展期除活動首日安排有百萬粉絲的偶像歌手Mark及Prom、資通訊網紅Ceemeagain出席「台灣精品館」外，另兩日亦安排知名演員Toey、新生代歌手Plan及Mean到場體驗產品及與群眾互動等，有效提升「台灣精品」的好感度及知名度。

本年度「台灣精品」已成功在泰國展開系列推廣活動，除本展外，包含6月份泰國工業製造展「台灣精品館」及在曼谷知名百貨Central World辦理的體驗活動。9月13日至15日還將在泰國醫療展中設置「台灣精品館」，展示來自15家「台灣精品」得獎企業的創新醫療技術和產品，多管齊下連結臺泰雙方產業合作。