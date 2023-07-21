台灣碳資產榮獲亞太及台灣永續行動雙料大獎

永續行動獎揭曉接軌國際實至名歸

2023第二屆「APSAA亞太永續行動獎」經開放徵選SDGs成功案例，今年共有50家單位參獎，總參獎件數高達79件，最終評選金獎17件、銀獎28件及銅獎23件。在可負擔的清潔能源(Affordable and Clean Energy)項目，由台灣碳資產股份有限公司榮獲金獎。另外在台灣永續行動獎中，台灣碳資產也以企業綠色轉型的最佳夥伴一舉拿下氣候行動項目的銀獎，今（21）日在台北世貿一館頒獎。

台灣碳資產提供企業全方位的碳資產規劃，從內部碳定價、海外碳權服務、國際碳交易所服務及國內外證中心，成為企業全方位最佳減碳策略。連同企業最憂心的台灣碳費議題、歐盟碳邊境管理機制(CBAM) 、美國清潔競爭法案(CCA)及全球淨零問題，台灣碳資產都能成為企業最佳的碳資產管理夥伴，因此獲亞太永續行動獎評審團肯定。

台灣碳資產目前積極投入數位及永續轉型，擺脫綠色產業服務只有單一化，成為「最具全方位整合的綠色平台」，因此是台灣少數具備有新能源開發、綠電銷售、永續策略服務、綠能科服及國際碳資產管理的解決方案服務。自 2021 年起偕同母公司台灣低碳集團，發展出 BEGIN 永續管理平台與智能充電平台屢獲國內外企業青睞，同時獲得如葡萄王、華南金控、VOLVO 等知名企業的合作，於今年四月份獲得國內最大農業種苗公司的合作案，協助該公司進行新能源及永續轉型的全方位轉型服務。

台灣碳資產股份有限公司指出，目前公司的服務面向已擴展至澳洲、馬來西亞與中國，今年六月也遠赴德國慕尼黑歐洲智慧能源展參展，成為台灣企業在全球淨零競爭下全方位的合作夥伴與解決方案的提供者，是台灣少數能與國際各大碳權交易所合作的夥伴。而這次獲獎，也再次見證台灣碳資產在永續發展上接軌國際實至名歸。台灣碳資產也將在7月26日與31日，偕同新加坡碳權交易所、台新金控、工商時報共同舉辦國際碳權交易趨勢論壇，有興趣者可洽活動頁面（https://trust.ctee.com.tw/carbon-27321）報名，進一步確認了台灣碳資產公司在永續服務上的領先 !