泰國臺灣形象展 臺泰合作智造大未來

經濟部國際貿易局與外貿協會主辦的「2023年泰國臺灣形象展」，7月20日至22日在曼谷國際貿易展覽中心舉行，以「智慧新南向、供應鏈新夥伴」為核心，疫情後首度以實體展方式重返泰國，以智慧城市、智慧醫療、電動車、循環經濟及智慧時尚生活等5大主軸，搭配產業論壇與商機媒合會，帶領170家廠商，使用220個攤位，展示臺灣的優勢產業、科技水準及人文深度，期望促成臺泰深化合作，共同提升雙方產業實力，促進臺商加速打入亞太產業供應鏈。

外貿協會黃志芳董事長化身未來智慧城市工程師，期許臺泰共同智造大未來。圖／貿協提供

開幕典禮由外貿協會黃志芳董事長主持，為打造「臺泰合作智造大未來」的願景，他再度化身未來城市工程師，以人工智慧生成一幅幅未來城市的畫面，期許臺泰共同打造一個滿佈電動車網絡、綠色循環經濟、智慧醫療及智能家居物聯網的未來智慧城市，攜手共建永續大未來。駐泰國經濟文化辦事處薛秀媚副代表、泰國投資促進委員會Narit Therdsteerasukdi秘書長及泰國會議展覽局Duangdej Yuaikwamdee處長亦出席致詞，盛大揭開展覽序幕！

受供應鏈重組與地緣政治影響，東協成為去中化企業搶灘的熱區。臺灣形象展主辦單位經濟部國際貿易局與外貿協會，看好泰國在電動車、電子產業、電子印刷電路板（PCB）產業的巨大商機，今（2023）年特別邀請台灣電路板協會（TPCA）參與智慧製造論壇，以「5G專網及智造大未來：迎接工業4.0與ESG」為主題，與泰國業者分享臺灣最新科技，並以實際案例展示升級智慧解決方案的作法，促進臺泰技術交流並激發創新。

2023年泰國臺灣形象展7月20日熱鬧登場，現場貴賓雲集，外貿協會董事長黃志芳（右6）偕駐泰國台北經濟文化辦事處副代表薛秀媚（左5）、泰國投資促進署秘書長 Narit Therdsteerasukdi （左6）及泰國會議展覽局處長Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya（右4）等共同出席開幕典禮。圖／貿協提供

臺灣形象展是展現臺灣軟硬實力的最佳平台，除了智慧製造論壇外，亦將於展期辦理「臺灣智慧健康產業說明暨媒合會」、「臺灣Mobility產品發表會」、「台灣精品引領綠色未來發表會」、「臺日共同拓展第三國市場商務合作論壇暨洽談會」及「建構新南向5G智慧城市研討會」，藉由一系列的產業論壇及交流活動，為臺灣與泰國產業界搭橋，對接臺泰產業需求促成雙贏。

本展亮點包括中華電信展示的智慧城市應用解決方案、智慧醫療方面有藉由AR體感互動遊戲實現遠距復健的應用軟體、循環經濟方面有海廢塑膠回收再利用解決方案、電動車亮點則有讓車主只要掃瞄充電樁上QR code就能完成充電與計費的充電樁、專為慢速車開發的低壓電動車專用馬達驅動器及全球首款電動汽車用之900VDC/DC轉換器、智慧生活科技則有運用AI感測技術協助家長快速掌握寶寶狀況的智慧圍兜，以及「台灣精品館」所展示之臺灣企業標竿獲獎產品。