漢堡王借助 Appier AI 互動式個人化行銷推升官網消費轉換

一站式自動化平台強化分眾溝通成效，多元創意模組讓行銷活動推陳出新

Appier 持續運用 AI SaaS 技術協助企業化解不同類型的商業挑戰，7月20日宣布協助漢堡王導入互動式個人化行銷的成果。面對疫後餐飲新常態及看準外帶外送市場商機，全球知名速食連鎖品牌漢堡王近年來靈活調整營運策略以因應市場挑戰。

Research and Markets 報告顯示，全球速食和快餐市場預計從 2022 年的 2,732 億美元成長到 2023 年的 2,927.8 億美元，複合年增長率為 7.2%。 2027 年預計將達到 3,714.7 億美元，複合年增長率為 6.1%。科技的進步帶動速食和快餐市場的成長趨勢，許多業內領導品牌已率先投入創新解決方案的開發以強化其市場地位，藉此提高營收並賦予顧客更好的體驗。

為吸引消費者的青睞，提升顧客線上互動質量，漢堡王採用 Appier 個人化行銷平台，透過多元的創意模組輕鬆打造吸睛有趣的行銷活動，以更貼近顧客需求的方式與之進行溝通。根據 Infosys 研究顯示，個人化能對 59% 顧客的消費習慣產生顯著的影響，將個人化行銷落實在餐飲行業也讓速食業消費者提升 8%-20% 的複購率。漢堡王台灣憑藉為顧客提供個人化的體驗，成功針對消費旅程、節慶檔期、新店開幕、季節促銷等行銷目標，提升站內點擊與轉換成效。

偵測顧客離站意圖，互動式個人化行銷實現高轉換

由於速食市場競爭激烈，漢堡王期望透過更精準且有趣的個人化行銷活動，刺激官網的消費轉換並提升平均訂單金額。藉由導入 Appier AI 個人化行銷平台，漢堡王得以蒐集並分析漢堡王顧客的線上行為數據 ( 例如瀏覽商品頁面、將商品加入購物車等行為 )，基於顧客的行為及偏好進行分眾行銷，把握每一個和顧客互動的關鍵時機。

舉例來說，Appier AI 個人化行銷平台能夠分析用戶在網站上的行為，一旦偵測到用戶有離站的意圖，系統便自動觸發網頁內彈跳視窗提供優惠訊息。此功能成功挽回準備離站的用戶，並吸引他們下單成為顧客，實現高達 31% 的轉換率。此外，Appier 更協助漢堡王根據購物車中的累積金額設定不同門檻的滿額贈品提示，利用折扣碼引導顧客加購商品，獲得 27% 的平均點擊率，助推訂單金額的提升。

漢堡王透過 AI 個人化行銷平台打造高互動式個人化行銷活動，提升官網轉換率 。圖／ Appier 提供

多元創意模組打造吸睛行銷活動，鞏固顧客忠誠度

奠基於實體店面的成功，漢堡王希望進一步強化線上通路的銷售及培養顧客忠誠度，透過各式多元、有趣的線上行銷活動吸引顧客的目光。Appier AI 個人化行銷平台具有多元的創意模組，即使行銷人員沒有程式背景也能依照行銷需求彈性打造各類促銷活動。

例如，漢堡王在雙十二限時優惠活動，運用網頁內倒數計時器營造緊張感，成功使轉換率提升 6 個百分點。此外，為宣傳新門市開幕優惠，漢堡王也利用平台內建創意設計模組的抽紅包遊戲，透過有趣的互動方式發送優惠券，達成 50% 的折扣碼使用率。

除了活潑的互動行銷模組以外，貼近顧客需求的行銷訊息也是吸引消費的有效策略。透過串接 AI 個人化行銷平台與 OpenWeather API，漢堡王得以進一步根據用戶所在地天氣，推薦用戶適合當日／當地的商品或優惠活動。若顧客所在地天氣炎熱，平台將自動推薦冷飲優惠活動；或是顧客所在地有高降雨機率時，則推送外送優惠活動。貼心地提供最適合顧客當下的商品或優惠，進一步鞏固顧客忠誠度。

根據用戶所在地天氣，自動推薦適合當日／當地天氣的商品 。圖／ Appier 提供

一站式自動化溝通，實現節慶檔期多波段行銷互動

每逢節慶檔期，行銷人員往往需要耗費大量時間和資源管理多波段的行銷活動。漢堡王運用 AI 個人化行銷平台實現一站式自動化溝通，針對雙十一購物檔期輕鬆操作多波段的行銷活動，依據活動預熱、下單抽好禮、會員點數雙倍送、限時特價優惠等不同目標規劃多波段的一般推播與觸發推播訊息，促動站上轉換。

配合雙十一檔期，規劃多波段自動化推播訊息，促動站上互動及轉換。圖／ Appier 提供

漢堡王台灣行銷總監姜君怡表示：「漢堡王致力擁抱新科技，用創意帶動銷售話題。有了 AI 數據分析和分眾功能，我們能夠根據顧客洞察制定個人化的行銷策略，針對每位客戶提供有趣且精準的訊息和優惠，把握每一個和顧客溝通的時機點。 Appier 的解決方案非常容易上手，合作團隊也很主動積極提出實用的行銷策略構想，協助我們進一步強化行銷策略。展望未來， 漢堡王期待能與 Appier 團隊繼續攜手合作，攜手策劃更多吸睛且貼近顧客的行銷活動，推動線上平台的互動及轉換，鞏固良好的顧客忠誠關係。」