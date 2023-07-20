臺灣自行車產業推動淨零碳排 國際展會積極倡議

在經濟部工業局協助推動下，自行車業者於去（2022）年12月正式成立「中華自行車永續聯盟協會」（Bicycling Alliance for Sustainability，BAS），為全球首創自行車產、官合作推動減碳組織，近期於自行車產業最重要2大全球展會-「台北國際自行車展」及「德國法蘭克福Eurobike展」，正式向全球媒體發布我國自行車產業淨零碳排倡議，承諾遵循減碳責任，於2年內完成溫室氣體盤查、每年減碳3%及2030年達到每台車減碳25%。

臺灣自行車出口歐洲約占6成，諸多歐洲品牌商已要求供應鏈配合減碳措施，例如法商迪卡儂致力於2026年前達到100%產品採用環保設計，並要求供應鏈立即配合減碳；另其他歐美自行車大廠，如Trek、Specialized、Scott等，亦相繼發表ESG減碳目標。

臺灣自行車產業位居全球核心地位，推動淨零碳排亦不遑多讓，在工業局與自行車產業共同推動下，BAS率先成為全球第一個提出淨零碳排國際倡議之自行車產、官合作組織，於今（2023）年3月23日「台北國際自行車展」，BAS參與「永續供應鏈論壇」，與世界自行車產業協會（WBIA）成員國代表及國內業界領袖齊聚南港展覽館，分享永續供應鏈和ESG的落實及應用；於2023年6月21日至25日德國法蘭克福舉行之Eurobike展（歐洲自行車展），BAS會員向全球媒體揭露臺灣產業的減碳倡議與具體行動；同時，BAS也代表臺灣參與該展會之領袖論壇峰會「FUTURE MOBILITY FORUM」，與全球自行車業的意見領袖交流，會中一致認為雖全球面臨銷售衰退及庫存高漲，業者仍對推動低碳轉型持正面態度，而我國推動淨零碳排模式提供歐洲業者學習教材，贏得掌聲，將透過各公協會轉達給其政府作為參考，成功塑造「台灣自行車產業是節能減碳優等生」的國際形象。

為落實BAS減碳倡議及擴大組織運作成效，經濟部工業局委請自行車暨健康科技工業研究發展中心全力協助BAS加速達成減碳目標，提供疫後特別預算協助升級轉型，規劃透過法人及專家顧問參與，進行「智慧化」及「低碳化」的診斷、輔導、補助及人培再充電等，並推動以1+N方式，由大帶小推動供應鏈一起減碳，以期提升競爭力，搶占國際供應鏈關鍵地位。