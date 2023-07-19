第八屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會 今盛大舉辦

台灣準備好成為「人工智慧島」！而你搞懂人工智慧了嗎？

第八屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，今(19)日在台北遠東香格里拉大飯店二樓香格里拉宴會廳舉辦，本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技、陽明山未來學社共同主辦。

歐洲議會（European Parliament）上個月通過採納「歐盟人工智慧法案」（EU AI Act），目標要讓AI可受監督，確保AI是安全、透明、可追溯、反歧視，更明文禁止AI應用在生物辨識、情緒辨識的高度監控。

歐盟人工智慧法案成為全球第一個監管AI的監管法案，台灣的「人工智慧基本法草案」預計在九月出爐。行政院已經多次召開跨部會會議，邀請國科會、數位發展部、NCC、文化部進行深度討論，ChatGPT等生成式AI內容與AI倫理相關規範。

根據「台灣AI行動方案2.0」的目標，2023至2026年台灣AI的軟硬體產值將增加超過2500億元，AI晶片特定領域市占全球前三，看得出來，台灣已經準備成為「人工智慧島」。而台灣在AI新時代的發展格局，正是今日產官學研界聚焦探討的議題！

國家發展委員會副主任委員高仙桂表示，AI發展最重要的三大關鍵就是算力及資料、人才、法規調適，期待未來在台灣能有可信賴的大型模型出現，而政府仍將持續在資金、市場、國際鏈結方面給予國內新創支持，透過國發會的天使基金、創新版等方式來活絡出場機制，藉此形成資金的正向循環投資。

台南科學園區作為南部科學園區的重鎮，不僅完整科技聚落，再加上近年來以台積電、ASML為首的半導體龍頭企業進駐，半導體先進製程的供應鏈也已成形，進而使其在國際間、地緣政治的競局中，扮演了關鍵角色。

台南市長黃偉哲強調，奠基於南科在台南的成功發展經驗，目前中央政府正積極規劃南科的嘉義園區及屏東園區，而這將為當地創造超過六百億元的產值，並且提供將近一萬個工作機會！

新竹市長高虹安指出，新興科技帶來了過去時代所無法想像的無限商機與商業模式，但老方法抓不住新機會，如何在這些科技與技術的浪潮中，精準抓住新的商機？不僅僅是企業家與創業者們的課題，更是以科技產業聞名全球的台灣社會，從政府到民間的一堂必修課。

陽明山未來學社理事長葉匡時提及，《人工智慧基本法》的制定，須以經濟、政治、社會三大層面進行考量。雖然很難在社會層面上進行規範，但至少在經濟跟政治方面一定要討論到，前者如何讓AI產業造成更大的經濟效能、使產業更活絡；後者則應審慎思考政府、大企業跟個人之間的關係怎樣取得平衡？

台大電機系名譽教授、前科技部長陳良基表示，搶攻AI帶來的產業機會點，不能再用過去的思維跟角度來思考台灣痛點，更需要關注全世界的痛點或需求；換言之，AI新奇點帶動產業轉型，就不能沿用過往的成功招數，而是仰賴新營運型態，扣連企業本身跟台灣經濟的價值交集點，這正是我對於新一波AI商機的期待。