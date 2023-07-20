創創AIoT競賽邁入第7屆 頂尖半導體商響應

在快速發展的科技時代，半導體產業不僅是驅動創新的重要引擎，也是台灣重要的核心市場。結合AI軟體設計與IoT硬體實作的挑戰舞台—創創AIoT競賽，今年(2023)邁入第7屆，由國際電機電子工程學會IEEE Signal Processing台北分會與中華民國消費電子學會(TCES)共同主辦，初賽吸引了來自全台35校超過130組參賽隊報名參與，並在7月13日盛大舉行決賽暨頒獎典禮，提供超過20個獎項，「數位照護」和「永續科技」兩組的前三名團隊更獲邀參與Asia-Pacific Signal and Information Processing Association (APSIPA)國際研討會賽事，在全球舞台展現台灣產學合作的創新成果。

為了提供學生們更全面的支援和專業指導，亞德諾半導體（Analog Devices Inc., ADI）、安馳科技（Answer Technology）、貿澤電子（Mouser Electronics）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、大聯大世平集團（World Peace Industrial Group, WPI）、意法半導體（STMicroelectronics, ST）、英飛凌科技（Infineon Technologies）、星至澄資訊（A-Cart）、影響視覺（Effect Studio）等國內外科技企業積極參與競賽並投入豐富資源，包括提供專業技術指導、實務經驗分享、最新的硬體設備和軟體工具，不僅提高了競賽作品的水準，也為學生們提供寶貴的學習機會，學習使用宏觀的視角檢視問題，讓創新不再只是技術、精準度的進步，而是更加貼近市場脈動，跳脫框架的未來可能性。

參賽隊伍現場解說產品概念，實際操作功能。圖/業者提供

創創AIoT競賽的成功舉辦，凝聚了國際半導體商和參賽師學生們的共同努力，競賽以情境式命題，由企業與學術專家從現實議題出發，鼓勵學生與跨領域隊友合作，深入了解實際產業的需求和挑戰，再將技術轉化為實際的作品原型，並在決賽當天以口頭簡報、實作展示參賽5個月以來的努力成果，更展露出他們在競賽過程中的成長和進步。主辦單位臺灣科技大學電機系郭景明特聘教授表示「這樣跨界合作的模式不僅促進技術創新和產業發展，也為培育優秀人才和推動科技進步打下堅實的基礎，期待未來同學們能夠持續勇於突破界線，成為突圍世界的領跑者。」

結合實務場域情境和需求，由產學人員制訂命題。圖/業者提供

本屆競賽最終數位照護組由雲林科技大學電機系與長庚科大護理系的團隊獲得首獎，作品以維護洗腎患者之瘻管健康為概念，透過蒐集血管嘈音，以監測血管通暢度為目標，並配合智能握球，記錄其每次握球運動次數及時間，以達成每日所需運動量，預防瘻管阻塞，以提升透析效率；永續科技組的首獎由長庚大學人工智慧學系的團隊獲得，作品應用整合各項物聯網技術於公共衛生空間的自動監測，包含管理氣味、衛生紙用量、佔用時間、燈光照明等，並搭配 Line Notify 通知管理，目標增進人力維護效率及人工接觸，同時減少對資源應用的消耗。