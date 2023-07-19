2023年臺北市經貿拓銷計畫 首站出發泰國 10家企業參加臺灣形象展

為持續協助臺北市企業拓銷新南向市場，臺北市政府產業發展局主辦的「臺北市經貿拓銷計畫」，在執行三年線上活動後，今（2023）年以「鏈結新南向，Taipei Connects The World」為主軸，參與經濟部國際貿易局和外貿協會主辦的「新南向臺灣形象展」，首站泰國，北市府率領10家臺北市企業參加7月20日至22日於曼谷舉辦的「泰國臺灣形象展」，並與當地買主和相關企業進行一對一媒合洽談，搶攻全球供應鏈重組所創造的泰國新商機！

泰國因積極推動「生物、循環及綠色經濟」BCG（Bio-Circular-Green）政策，故著重在科技、綠色循環和電動車等高科技產業，再加上泰國政府提供最高優惠的投資獎勵，包含長達13年無上限金額限制之企業所得稅減免，也促使台商在泰國投資食品加工產業亦蓬勃發展。為呼應泰國當前經濟發展趨勢，此次徵集包含金仁寶集團旗下的康舒科技、選用野生茶業原料在泰國生產的三品天國際、設計綠能植生牆的傑群設計等電子資通訊、綠色產業和文化創新等各領域之臺北市亮點企業展示臺北市的多元產業樣貌。

「2023臺北市經貿拓銷計畫」係於形象展中建置「臺北主題館」，展出主軸為「科技臺北、文化臺北、永續臺北」，並規劃Taipei Talk’s定時活動與專館導覽服務，完整呈現參展企業亮點，並藉由與參觀者的互動，強化臺北市的城市形象。展前亦安排專人洽邀泰國當地買主，於展中和參展商進行一對一媒合洽談，協助企業開拓新南向市場之潛在商機。

「臺北市經貿拓銷計畫」自2020年開辦已邁入第四年，截至今（2023）年已服務300多家北市企業與上千家海外買主洽談，共創造約新台幣59億元商機，獲企業持續肯定與好評。今年不僅是疫後首次恢復實體拓銷，泰國為首站辦理，接下來8月份將前往馬來西亞、10月份前往印度，均為當今區域製造中心之重點國家，充分展現北市府積極協助業者爭取疫後商機之用心。

更多「2023臺北市經貿拓銷計畫」活動訊息，請鎖定北市產業局官網及「北市府產業發展局─創業台北StartUp Taipei」FB粉絲專頁，或致電外貿協會蕭小姐（02）27255200分機1821。