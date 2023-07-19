買大金空調抽轎車 第三位幸運車主領獎

和泰興業慶祝總代理日本大金空調(DAIKIN)今年屆滿30周年舉辦的感恩回饋再加碼，日前抽出第三位幸運得主，可獨得市價80.5萬元的TOYOTA暢銷車款COROLLA CROSS 1.8L壹輛，19日舉行交車典禮。和泰興業提醒消費者，7月31日前購買大金空調的消費者，在8月底前還有二次抽獎機會，希望消費者把握時間越早買抽中機率越高。

和泰興業董事長蘇一仲表示，在顧客面對市場景氣比較辛苦的時候，和泰興業特別舉辦現買現扣優惠與暢銷休旅車連環抽的活動，希望能讓顧客省錢、省電買到好空調，共同促進經濟活絡。

和泰興業策略長張岳龍19日代表公司頒獎給第三位幸運得主，台北的陳小姐代替爸爸領獎時表示，當初爸爸接到電話一直都以為是詐騙，等到經銷商通知才相信是真的中獎，直呼自己太幸運，太感謝了！

參加該項感恩回饋再加碼活動極為簡單，消費者在7月31日前購買大金家用空調並寄回實體產品保固卡第二聯影本+發票影本(含交易明細)，即可參加抽獎。幸運得主可獨得TOYOTA汽車COROLLA CROSS 1.8L(汽油安心車款)壹輛。

7月31日前購買大金空調的消費者，還有二次抽獎機會。 圖／業者提供

在電價調漲、節能補助政策的刺激下，民眾汰換冷氣等家電產品的意願提高，其中一級能效的節能家電更受到民眾的喜愛。和泰興業指出，以冷氣來說，變頻較定頻的冷氣用電量最多可節省到40%，大金變頻冷暖空調節能省電，因此變頻空調更受到消費者的喜愛。即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助3000元/組，貨物稅退稅2000元/組，最高可省12000元，超划算！

Hybrid Cooling 溫濕雙控 舒適又省電



台灣的夏季濕熱，開冷氣仍感覺不舒適，關鍵在濕度。室內濕度越高，越感悶熱，也容易滋生細菌。在夏季電價持續上漲的時候，非常多顧客期望能夠舒適又省電的享受空調帶來的幸福感，大金空調獨家為台灣海島型氣候開發的「Hibrid Cooling溫濕雙控」，是非常特殊的獨家優勢。

Hibrid Cooling溫濕雙控在空調運轉的過程中可以同時控制溫度與濕度，當相對濕度低一些的時候可以很明顯的讓體感更舒適，所以溫度設定可以調高一點，不但可以達到同樣舒適的效果而且更省電。

大金空調橫綱V系列/橫綱S系列/大關U系列搭載Hibrid Cooling溫濕雙控功能，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1~2度，節能12％，舒適又省電。

大金空調橫綱V系列/S系列搭載Hibrid Cooling溫濕雙控功能，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1~2度，節能12％，舒適又省電。圖／業者提供

日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱V系列/橫綱S系列/大關U系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1~2度，節能12％，舒適又省電。

閃流放電 除菌抗病毒 防霉運轉 清淨健康

一對一家用空調旗艦機種-橫綱V系列，搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。開機防疫關機防霉，閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；搭配防霉運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生。健康空氣濾網-結合了除臭濾網和集塵濾網，可吸收清除懸浮微粒、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%。運用航太科技，創新研發全新康達效應導流板，廣域舒適氣流，分布均勻室溫平穩，不直吹人體。CSPF一級能效，好省電。室內機內建手機APP轉接器，可直接透過網路遙控，雲端智慧一指搞定。

大金閃流放電空氣清淨機 除菌抗病毒 守護家人健康



日本大金日前與大阪大學研究發表，「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒：Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Omicron株達到99.97%、Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。

大金閃流放電空氣清淨機，除菌抗病毒，守護家人健康。 圖／業者提供

大金閃流空氣清淨機，全系列採用先進閃流放電技術，強力分解去除空氣中的六大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒。

全系列三大清淨特色 (1)強大吸力：採用前吸入口及兩側，三方吸附灰塵至過濾網上。下吸入口，吸入接近地板的灰塵。(2)釋放主動離子到空氣中，破壞空氣中的病毒表面的蛋白質，使它沒有傳染力。(3)靜電HEPA濾網：有效補集灰塵和汙染物，可過濾99%的PM0.1~2.5，不易阻塞。TAFU長效濾網，可過濾99.97%的PM0.3，高度防潑水、防油，可防止髒汙堵塞。