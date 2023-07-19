東元7/21參展亞太永續博覽會

以「永續驅動創新 創新賦能永續」為題 邁向永續

7月21~23日，東元（1504）集團以「永續驅動創新‧創新賦能永續」為主題參加2023年亞太永續博覽會。東元集團邱純枝董事長表示，針對氣候議題，東元自2015年起，設下第一個十年減排20%的目標，已提前五年在2020年達成；第二個十年目標更進一步擴大實施至海外廠區，要使全集團同步為減碳排放而努力，在2030年達到十年減排50%。

東元減排途徑 發揮永續創新能量

東元集團為了達到永續目標，不斷致力於創新製程與創新產品服務。製程方面，在自身工廠進行數位轉型和智慧製造工程，達到優化製程的節能、減排效果，例如「智動化噴塗烘乾節能系統」，可以減少80%的清洗溶劑、用漆量減少10%、用電量節省可到60%；其他也包括使用低量揮發物的環保水性漆做為替代材料；鑄造製程則是加入創新技術以及回收矽鋼片廢屑，製成馬達外殼，達到了循環經濟的效益。

而在創新產品和創新商業模式上，東元也是自廠區開始，再延伸至客戶服務。例如，2022年東元完成亞洲區廠區屋頂太陽能建置，每度總發電能力960萬度，約佔全球用電量之10%。2023年繼續規劃建置歐洲、美洲、澳洲發電設施，預計達成15%之發電能力。其他潔淨能源工程包括離岸風電變電站工程、儲能系統工程等，東元已逐步取得市場領導地位；東元今年也成立了創儲營運發展事業處，將整合資源，未來爭取電力民營化之虛擬電廠商機。

在核心技術方面，東元呼應國際需求且持續創新研發，協助客戶在營運上減碳，包括高效率馬達、低碳工廠解決方案（榮獲首屆亞太永續行動獎）、石化業的電氣化解決方案、運具電氣化動力系統等，並且積極爭取參與氫能產業和碳捕捉與儲存的設備供應鏈。

頻獲國際永續評比肯定 永續KPI深植企業文化

東元電機已連續三年入選DJSI道瓊永續指數新興市場類別，更三度列入國際永續評比機構標準普爾(S&P Global)永續年鑑(The Sustainability Yearbook)。為使公司更進一步永續經營，東元自今年開始全面實施「永續KPI」，以及內部碳定價制度，同時，也著手進行供應鏈減排行動，期望加速產業的淨零佈局，邁向永續供應鏈。