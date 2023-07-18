永進攜手供應鏈低碳升級轉型邁向淨零排放

永進機械於18日進行產業供應鏈碳管理計畫啟始會議，特別邀請經濟部工業局組長郭肇中、PMC總經理賴永祥、大云永續科技總監彭立德，以及法商艾法諾國際副總 林浚騰代表共同見證。

為了達成政府「2050淨零排放」的目標，工業局已經開始積極推動產業及中小企業的升級轉型，期盼透過此舉可以提升台灣企業的經濟韌性與競爭力，2023年4月，集結中央跨部門資源，推出了「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助計畫」，鼓勵企業與其供應鏈聯合申請「1+4智慧化補助」及「1+10低碳化補助」。

永進機械已於2022年12月攜手PMC開始前導計畫進行合作，近期更聯手18家協力廠商組成「低碳化升級轉型計畫」團隊，共同提出了60項設備減碳改造升級方案，迅速回應全球情勢，總投資金額達1.1億元。計畫完成後預期每年可減少1,052噸的碳排放量，降低碳排放率高達10%。該計畫經過工業局及專家學者的審查後獲得批准，預計於2年內完成，屆時將可獲得政府補助款項協助成員達成低碳轉型升級。

此次計畫中，邀請國內可寧衛集團的大云永續科技公司擔任本計畫的溫室氣體排放輔導顧問，並邀請法商艾法諾國際驗證公司擔任第三方查證單位，確保本計畫的相關性、完整性、一致性、準確性、以及透明度皆符合國際標準。

整體工具機產業鏈的合作模式，將透過此計畫加速推動供應鏈轉型。除此之外，根據TMBA (台灣工具機暨零組件公會)發布之「工具機產業因應減碳永續經營參考手冊」，參考其策略步驟和核心主軸推動方向來實施。完成計畫後，永進機械將分享實施經驗與結果，加快實現工具機產業淨零排放與永續發展目標。

在追求永續發展的道路上，永進機械已制定「環境永續政策」與「2050淨零排放路徑與宣言」，對應碳關稅及綠色供應鏈議題，不僅落實節能減碳製程，亦將繼續帶領上下游供應鏈，共同達成淨零排放目標。