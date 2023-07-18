台北市國際傑人會青創論壇X創創科技創新競賽

台北市國際傑人會的青年創業論壇今年邁入第七屆，因緣際會的得知由 輔宏股份有限公司策畫AIoT創新競技大賽在今年也踏入第七年，贊助創創AIoT電子科技創新競技大賽，成為雙方的第一次合作。

賽後當晚由 台北市國際傑人會安排的 青創論壇x創創AIoT晚宴上，由 台北市會會長彭立信，帶領 青創論壇執行長 區尚彬與曾冠皓副執行長，共同邀請到國際傑人會世界總會 張正中、張琇雅等前總會長，國際傑人會中華民國總會 陳孟謙監事長及林瑞楨、陳鋒仁等前總會長，與國際傑人會的眾多分會會長與會兄會姊的蒞臨參與。

今年輔宏公司策畫辦理的AIoT創新競技大賽， 報名參賽隊伍非常踴躍，共有133組參加，涵蓋全國35所大學……

開賽競技至今，已經先後淘汰了一百多隊，最後餘下24組強隊進入準決賽，在7月13日上午進行決賽，得獎隊伍將會於當天下午接受評審與貴賓的頒獎。

創創AIoT電子科技創新競技大賽，這個有意義的活動激勵了不少的年輕朋友參加，是非常值得去推廣的。今年 台北市政府產業發展局 陳俊安局長蒞臨勉勵與頒獎，並且得到局長的肯定與支持，同時也邀請到國際傑人會中華民國總會陳孟謙監事長蒞臨頒獎、傑人會中華民國總會秘書長 張志明伉儷的遠道而來、還有很多各屆企業菁英領袖的贊助者，及眾多院校老師們的蒞臨，讓這次 台北市國際傑人會的青創論壇與 創創AIoT科技創新競技大賽的合作增添不少光彩，圓滿成功 !

期盼明年有緣再聚，台北市國際傑人會青創論壇x創創AIoT科技創新競技大賽，再創高峰 !