勞動力發展署辦理淨零國際論壇

邀請比泰澳日各國探討綠色產業趨勢與分享人才培育做法及經驗

勞動部勞動力發展署為因應全球淨零排放趨勢，於7月11日辦理「迎接淨零行動-全球產業與勞動趨勢」國際論壇，邀集國內外專家學者共同探討淨零行動未來的趨勢與分享相關做法及經驗，作為各國互相借鏡的參考。

比利時佛拉芒區就業服務及職訓總署 (VDAB)總署長Wim Adriaens 致詞。圖／勞動力發展署提供

發展署表示，此次論壇特別邀請比利時佛拉芒區就業及職訓總署（VDAB）總署長Mr. Wim Adriaens、比利時瓦隆區就業及職訓總署（Le Forem）服務司長Mr. Yves Magnan，泰國工業部泰德學院（TGI）院長Mr. Somchai Jkareen及澳洲、日本與我國講者、比利時台北辦公室、國內相關部會代表與會相互交流，以綠色產業趨勢與人才培育為主軸，探討在實現淨零排放上各國的措施與挑戰，其中VDAB、Le Forem及TGI皆與該署簽有合作瞭解備忘錄（MOU），在就業服務及職業訓練等領域是緊密的合作夥伴。

勞動力發展署署長蔡孟良(前排中)與比利時VDAB總署長(前排右三)及與會講者與嘉賓合影。圖／勞動力發展署提供

發展署署長蔡孟良致詞時表示，該署對應新興綠色產業的興起帶動之人力需求，積極就綠色人才培育布局，並提供勞工職業訓練協助，不僅於就業服務網站建置「綠能科技產業專區」提供綠能相關職缺、職訓課程及政府相關網站資訊，引導國人投入綠色就業。同時協助企業辦理員工訓練，補助部分訓練費用及輔導規劃辦理淨零相關之在職訓練，提升從業人員專業知能，以及發展、更新相關職能基準及課綱，整備未來所需人才及提升國家競爭力。



發展署表示，本次論壇期蒐集各國面對產業轉型需求下有關勞動力市場之因應對策，並分享綠色產業人才培育現況及經驗，有助於國際間互相交流，並可作為我國未來培育綠色人才政策之參考。