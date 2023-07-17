掌握MEPC 80重點 驗船中心舉辦產業趨勢研討會助航商領先應對綠色革命

集結國內各家航商高階技術主管，共同關注 MEPC 80重點

財團法人驗船中心(CR Classification Society，以下簡稱CR)於7月17日舉辦MEPC 80產業趨勢研討會，現場集結國內各家航商高階技術主管，共同關注國際海事組織海洋環境保護委員會第80屆會議(IMO MEPC 80)所提出的重點要項及技術發展。



CR鄭志文執行長於致詞時表示，CR持續關注國際節能減排議題，本次MEPC 80中提出許多中長期戰略目標，雖戰略目標本身不具強制性，但未來IMO會依據該目標制訂相關強制性公約修正案，這將對船東造成極大衝擊；另外歐盟將把海運碳排將納入歐盟碳交易體系(EU-ETS)，以及逐漸成形之FuelEU Maritime法案對船東而言亦是全新挑戰，為此，CR在最短時間內彙整了各項法規重點並舉辦研討會，期盼藉此加強與航運界交流，共同探討因應措施，協助航商提前布局，以維護我國航運競爭力。

航商高階技術主管踴躍出席研討會。圖／CR提供

在本次研討會中，首先由黃建樺總驗船師分享了CR航行最佳化程式榮登SCIE國際期刊以及取得國際海事承包商協會(IMCA)檢驗資格等成果。接著，由葉德生組長針對「MEPC 80焦點：綠色航運里程碑－IMO新溫室氣體減排戰略目標」進行簡報，重點說明IMO在2050年左右達到溫室氣體淨零排放的具體目標和相關措施草案，並解說海運燃料全生命週期溫室氣體強度準則(LCA準則)的重要內容，協助航商全面掌握MEPC 80會議重點。此外，也介紹了今(112)年6月跨過生效門檻的「安全與無害環境船舶資源回收國際公約」和本次MEPC 80採納的「船舶壓艙水及沉積物管理國際公約」修正案。

最後由黃斯寬工程師簡報了吸引航商高度關注的議題「歐盟Fit for 55：EU海運碳排交易制度及FuelEU草案」。因應歐盟將於2024年把海運碳排納入EU-ETS，此舉預計將增加航商的營運成本，黃工程師特別彙整相關因應措施，並補充說明預計於2025年實施之FuelEU Maritime草案內容，包括對燃料溫室氣體強度的限制。

CR強調將不定期透過研討會及技術通報分享國際最新海運議題，持續與業界保持良好交流互動，盡最大努力提供航商優質及高滿意度的技術協助與支援，持續為我國航運產業貢獻心力，本次研討會資料亦刊登於CR官網-技術研討會資料下載專區https://www.crclass.org/seminar/歡迎各界踴躍下載。