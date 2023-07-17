三和電子 攜手翔探科技開拓無人機事業新版圖

三和電子社長岡部健一率所屬於翔探科技合影留念。圖/翔探科技提供

新任社長岡部健一先生，銜命開展三和電子新事業版圖，第一站遠赴台灣拜訪無人機業界第一間登陸日本的翔探科技，是2019年榮獲國發基金投資的研發設計團隊，專注在多旋翼關鍵元件與客製化需求的應用開發，為各行各業提供無人機相關的整體解決方案，加速協助業主推動核心事業。

三和電子自1975年創業以來，透通過數據通信系統和社會基礎設施，以先進的技術能力為社會貢獻心力。近年持續在高速數據、大容量通信、混合雲、人工智能等技術領域不斷進步。展望未來，有必要建立一個強大、靈活並穩定的數據通信基礎設施，抵禦常發性地震和各種天然災害。

三和電子社長岡部健一與翔探科技高丈淵總經理交換無人機設計願景。圖/翔探科技提供

在2022年翔探科技(Aeroprobing Japan)進駐日本的第一年，應北海道地方政府邀請，驗證無人機在防災應變的成效，因緣際會將兩間公司帶上同個防災舞台，一邊是日本電子業量產經驗豐富的三和電子，另一邊是擁有無人機核心系統開發技術的翔探科技，雙方企業在策略互補的背景下一拍即合。

三和電子新任社長岡部健一甫上任，隨即造訪翔探科技，使用獨家飛控系統與AI SOM協作控制的最新成果，並結合國內遠距寬頻通訊策略夥伴技術，打造國內新一代自製產品，翔探科技自2014年創立以來，在交大資工研究所出身的總經理高丈淵先生帶領下，技術不斷與日俱進，為『新供應鏈』建構出完整解決方案，佈局台灣、日本、印尼等地，打造屬於在地無人機的Drone AI生態鏈。

三和電子全員觀摩翔探科技無人機考照3D訓練模擬器。圖/翔探科技提供

總經理高丈淵在會中表示，近年無人機需求，總括區分為消費型與商務型兩大類。在商務應用上，各專業領域中的無人機客製化需求，是翔探科技能夠貢獻所長的一塊狹縫領域，對於長期仰賴第三方開源系統的無人機公司，會同時遭遇軟、韌、硬體的技術門檻挑戰，翔探科技已經具備成為亞洲Drone AI的技術條件，在經年累月的口碑積累下，陸續成為日本數家知名企業成功產品的幕後推手，隨著新冠疫情的緩和，日本翔探正式設立，期待展開新一頁的里程碑。

岡部健一社長在參訪會後充滿願景的回應到，翔探科技讓他回想起以前在研發團隊時的衝勁與朝氣，非常令人期待後續在無人機、網通、控制、新能源等各項新興產品項目中進行合作，攜手前進日本大型企業及政府機關這一塊市場。

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文 謝振寶