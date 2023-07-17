三和電子 攜手翔探科技開拓無人機事業新版圖

新任社長岡部健一先生，銜命開展三和電子新事業版圖，第一站遠赴台灣拜訪無人機業界第一間登陸日本的翔探科技，是2019年榮獲國發基金投資的研發設計團隊，專注在多旋翼關鍵元件與客製化需求的應用開發，為各行各業提供無人機相關的整體解決方案，加速協助業主推動核心事業。

三和電子自1975年創業以來，透通過數據通信系統和社會基礎設施，以先進的技術能力為社會貢獻心力。近年持續在高速數據、大容量通信、混合雲、人工智能等技術領域不斷進步。展望未來，有必要建立一個強大、靈活並穩定的數據通信基礎設施，抵禦常發性地震和各種天然災害。

在2022年翔探科技(Aeroprobing Japan)進駐日本的第一年，應北海道地方政府邀請，驗證無人機在防災應變的成效，因緣際會將兩間公司帶上同個防災舞台，一邊是日本電子業量產經驗豐富的三和電子，另一邊是擁有無人機核心系統開發技術的翔探科技，雙方企業在策略互補的背景下一拍即合。

三和電子新任社長岡部健一甫上任，隨即造訪翔探科技，使用獨家飛控系統與AI SOM協作控制的最新成果，並結合國內遠距寬頻通訊策略夥伴技術，打造國內新一代自製產品，翔探科技自2014年創立以來，在交大資工研究所出身的總經理高丈淵先生帶領下，技術不斷與日俱進，為『新供應鏈』建構出完整解決方案，佈局台灣、日本、印尼等地，打造屬於在地無人機的Drone AI生態鏈。

總經理高丈淵在會中表示，近年無人機需求，總括區分為消費型與商務型兩大類。在商務應用上，各專業領域中的無人機客製化需求，是翔探科技能夠貢獻所長的一塊狹縫領域，對於長期仰賴第三方開源系統的無人機公司，會同時遭遇軟、韌、硬體的技術門檻挑戰，翔探科技已經具備成為亞洲Drone AI的技術條件，在經年累月的口碑積累下，陸續成為日本數家知名企業成功產品的幕後推手，隨著新冠疫情的緩和，日本翔探正式設立，期待展開新一頁的里程碑。

岡部健一社長在參訪會後充滿願景的回應到，翔探科技讓他回想起以前在研發團隊時的衝勁與朝氣，非常令人期待後續在無人機、網通、控制、新能源等各項新興產品項目中進行合作，攜手前進日本大型企業及政府機關這一塊市場。

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