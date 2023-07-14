中華軟協資安長聯誼會參訪資安院 強化資安治理

今（13）日中華民國資訊軟體協會資安長聯誼會，辦理「探索國家級機構，造訪資安院」活動，在總召集人李德財院士帶領下包括製造業、服務業、醫療業、金融業等近35位以上上市櫃企業資安長，參訪國家資通安全研究院(以下簡稱資安院)。本次活動由資安院何全德院長親自接待並致歡迎詞，介紹資安院的職掌以及業務重點，並由鄭瑋主任及溫翔安、孫偉哲副主任分享人才培育、零信任架構、個資事件等議題，協助資安長了解政府資源以及資安長如何善用資安治理，如何整合內部串聯外部，來強化資安長的職掌認知，降低企業資安風險。本次參訪資安長一致認為收獲良多。

資安院何院長表示，資安院目前除了協助推動政府機關的資安政策外，未來也將逐步定義資安長和資安事件工程師的職能基準等等，幫助台灣資安發展。資安院是我國國家級資安研究機構，也是數位發展部下新設立的行政法人，除了支援政府機關與關鍵基礎設施資通安全防護各項工作外，亦從人才培育、技術服務、技術研發及情資分享等四大方面，期許與各界共同合作，為我國資通安全帶來正向發展；本次參訪資安院分享「資安人培發展藍圖＆我國資安人才現況研析」、「零信任架構推動建議」、「民間企業個資事件應處防護建議」三個議題，讓資安長從人才面、政策面、資安應處三個面向了解資安的重要性和相關議題。資安長們在參訪過程中有機會深入了解，資安院的研究方向以及對於資安人才培養的重視。

本次參訪資安長紛紛表示提供了一個寶貴的交流和學習的機會，法遵要求是所有資安長立足根本，但要懂得和公司業務連結，讓資安體質維持良好；掌握資安治理和技術發展，公司有韌性才可以永續經營。中華軟協亦表示未來資安長聯誼會將持續辦理多元類型資安活動，進一步推動產業資安的發展，強化政府和企業間的資安防護連結。歡迎上市、櫃公司資安長一同來參與資安互助產業聯防，詢問專線02-2553-3988*629/375或MAIL:security@cisanet.org.tw。