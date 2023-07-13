「點點付 DDPay」翻轉餐飲業數位支付 點點全球助業者開拓商機

「點點全球」作為台灣餐飲科技領導品牌，期待以「點點付 DDPay」開創支付即服務 Payment as a Service（PaaS)來翻轉數位支付，為店家創造更多價值，目標在2024年達到GPV百億的規模，未來將積極開拓海外市場，在國際發展上，第一站與菲律賓支付方案提供商 Fastek (Fastek Payment Solutions Inc) 達成深度的合作，提供在地化餐飲以及創新支付服務，預計2023年第三季正式開展東盟菲律賓市場，讓優異的支付技術在國際發光。

新冠疫情推動了線上點餐成為趨勢．點點全球的「快一點 線上點餐」系統在三年內快速成長為台灣最大的餐飲科技服務平台，已累計超過15,000餐飲店家導入，每月超過200萬筆交易。點點全球除了幫助商家因應疫後缺工潮，在2023年全球餐旅業復甦的同時，更進一步關注如何解決商家非現金支付的痛點。點點全球執行長謝瑞庭表示：「過去觀念付完款就是顧客體驗旅程的終點，但我們認為支付環節其實是起點，是顧客與店家下一次交易與服務的開始。」

點點全球執行長謝瑞庭。圖／郭靜芝

今(13)日發表了創新支付服務「點點付 DDPay」展現了多元非現金支付體驗，首創結合城市幣點數台東金幣的支付即會員及紅門互動Eagleeye CDP的支付即數據行銷科技等功能及運用北富銀與點點全球合作打造合規、安全的城市幣點數平台，提供智慧城市數位支付解決方案，協助地方政府達成數位治理目標，減少實體宣導品的採購並促進在地經濟消費，透過雙方的積極合作推廣，目前已導入桃園市紅利桃子，臺東縣TTPUSH平台及其他地方政府，未來也可望加入。

Soft Space執行長鄭仁義表示：「我們很高興與點點全球合作，是在臺灣首創且為唯一提供SoftPOS支付應用服務的餐飲科技服務平臺，協助中小型商家接受信用卡付款。該解決方案透過利用商家既有的POS機，增加信用卡感應式付款方式，實現快速部署並降低營運成本，為終端消費者提供無縫且安全的非接觸式支付體驗。」

點點全球與Google Cloud合作以不到三個月時間打造出符合PCIDSS L1穩定且安全的信用卡支付服務平台，創下最快信用卡代收付合規的第三方支付公司。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大作為中小企業、微型店家轉型升級的好夥伴，善用電信天賦，電信首推「OP開店包」整合解決方案，未來台灣大將策略聯盟《點點全球》，拓展連鎖加盟客群，提供店家及品牌加盟主優質寬頻與行動市話，及餐飲業專屬的數位解決方案，助力輕鬆開店，降低數位轉型成本；另，台灣大導入數位支付工具，善用大數據，瞄準客戶需求，精準行銷，進行店家導流，提升營運效率及獲利，擴大智慧餐飲科技生態圈，創造台灣大、點點全球、餐飲店家三贏。



