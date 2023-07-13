革新產業邊緣應用 凌華科技發表新一代工業電腦

擴充性設計和客製化功能模組， 臻無與倫比的性能

邊緣運算解決方案全球領導品牌凌華科技（股票代號：6166），同時也是Intel®合作夥伴聯盟鈦金會員，宣布推出最新MVP系列無風扇模組化電腦– MVP-5200精巧型模組化工業電腦和MVP-6200可擴充型模組化工業電腦，採用第12/13代Intel® Core™i9/i7/i5/i3和Celeron處理器，搭配Intel® R680E晶片組，功耗支援高達65瓦。並將GPU卡整合到強固的設計當中，適合邊緣AI推論、智慧製造、半導體設備和倉儲等多元應用。

凌華科技MVP-5200/MVP-6200系列雖然可擴充，但尺寸依然精巧，支援多達4個PCI/PCIe插槽，透過GPU、加速器和其他擴充卡進行性能加速。完整的模組化選擇和簡易的配置方式，可有效縮短客戶各種不同需求的產品前置時間。此外，凌華科技還提供各種預先驗證過的擴充卡，如GPU、運動、視覺和I/O嵌入式卡，皆能輕鬆部署到您的產業應用。

MVP-5200/MVP-6200系列的靈活性延續了廣泛的I/O選項，包括2個DisplayPort、2個HDMI埠、6個COM埠、6個USB埠、8通道數位I/O、3個2.5Gb LAN介面和6個SMA天線連接器─其中4個用於5G，2個用於Wi-Fi。其他擴充則包含一個M.2 2230 A+E-key用於Wi-Fi和5G模組，一個M.2 3042/3052 B-key插槽，以及一個M.2 2280 M-key用於額外的儲存。

MVP-5200及MVP-6200系列可使用凌華科技的AFM（Adaptive Function Module）擴充槽進行擴充。凌華科技提供各種功能模組設計服務，讓使用者可以根據自身需求客製功能擴充方案。這包括但不限於：特定應用連接器、積體電路、附加擴充槽和標準工業I/O埠。客戶可以選用不同的功能擴充模組，以增強系統功能並依據需求與外部設備無縫連接。透過這些客製化的功能擴充選項，MVP-5200/MVP-6200讓使用者能夠根據他們的確切需求來客製系統，確保系統在應用中達到最佳性能和多功能性。

MVP-5200及MVP-6200作為AI Ready的邊緣平台，提供內建的GPU，可以流暢整合人工智慧和機器視覺能力，以優化人工智慧性能，具備即時圖像分析等功能。MVP-5200及MVP-6200系列在設計上兼顧了強固性、可擴充性和靈活性，確保在艱難的工業環境中可運行順暢。最重要的是，這個新的MVP系列為客戶提供了一個快速和簡單的方法，讓他們可立即著手開發和部署各種應用。

更多產品資訊請參考凌華科技官方產品網頁：MVP-5200及MVP-6200