益鈞環保科技發起尿布回收的循環革命

2023亞太永續博覽會 SDGs Asia7月21日-7月23日台北世界貿易中心展出，為因應全球2050淨零排放趨勢，特別將主題訂為「向淨零未來」(Towards a Net Zero Future)，邀請中央與地方政府、企業、學校、NGO等超過百家國內外參展單位交流。

2023亞太永續博覽會展出亮點益鈞環保科技值得關注，在全球ESG浪潮之下，正式登錄戰略新版，益鈞環保科技領先全球的專利技術，讓紙尿布從這一刻開始回收循環、再生利用，結合綠能科技、循環經濟之成功商業模式，引領上下游及水平產業十指緊扣，永續帶來契機，更是為「橘色經濟」開創先機!該公司邀請大家共同發起一場尿布回收的循環革命!

益鈞環保科技股份有限公司Yi Chun Green Technology2019年成立，源自母公司益州集團之理念，以「環境永續、循環經濟」為經營目標，專注於執行暇疵及廢棄尿布之回收處理機制，將其還原三大主要再生材料，分別為塑(PP)、紙、高吸水分子(SAP)，透過獨家專利技術處理後再以銷售，供應非親膚性產品之應用，益鈞環保科技已達成尿布能夠被循環使用之使命，實現對保護環境、愛地球的責任，並發揮其在產業鏈的影響力。

益鈞的參展理念即是種下解救地球的一顆種子，並希望藉由尿布回收開啟一場永續循環的革命，期盼有越來越多人與益鈞一起奮戰，協力守護這個屬於我們唯一的地球，整個展區的設計是以尿布循環回收材料完整呈現，為此益鈞環保科技於亞太永續博覽會攤位全場包括主視覺、隔間、桌椅等均採用尿布循環材搭建，歡迎至台北世界貿易中心1館D04參觀。

日期:7月21日-7月23日

時間:09:00-17:00

益鈞環保科技官網 https://www.yichungt.com/

2023亞太永續博覽會 https://www.accupass.com/event/2305020357047825235400

7月14日工商時報舉辦之「2023看見台灣ESG高峰論壇-循環經濟零廢棄的多元應用與商機」益鈞環保科技總經理秦錫鈞受邀出席發表精彩專題歡迎收看 直播網址 https://www.youtube.com/watch?v=4UPic3ksuXc