籲雙軸轉型 施耐德電機協助台灣製造業因應國內外法規挑戰

加速綠智轉型 擘劃永續未來

為實現2050年全球淨零排放目標，各國如火如荼展開行動，歐盟更將在10月推行歐盟碳邊境調整機制（CBAM），台灣也通過《氣候變遷因應法》預計在2024年開始課徵碳費，宣告正式進入碳有價時代。台灣製造業以出口為導向，唯有掌握綠色製造、轉型升級，才能掌握商機。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric建議以「雙軸轉型」為框架，提升企業韌性與國際競爭力，共同邁向低碳高能的永續未來。

為因應國內外法規趨勢，碳盤查與碳管理能力成為台灣製造業拿下國際訂單的關鍵。經濟部工業局局長連錦漳分享，「由上往下垂直帶動尤為重要，導入能源管理系統以改良製程、降低能耗，需要企業高層的支持與投資」。政府也鼓勵「以大帶小」，即大企業要帶領中小企業邁向智慧化、低碳化，整合上中下游數據，計算完整碳足跡，才能符合國際標準。

安永台灣氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨審計服務部執業會計師曾于哲提醒，「製造業務必意識到『碳』即為一種成本，執行碳盤查僅是企業量化碳成本的起點。」除了善用數位工具，持續橫向擴展、縱向深化碳數據的資料庫，整合上下游的關鍵資訊，掌握產品碳足跡之外，亦需同步監測能耗、碳排，運用數位工具作為前瞻擬定科學基礎減量目標（SBTi）、制訂內部碳定價的基石。

未來國際大廠在採購時更會檢視供應商的減碳績效，透過評比各家的永續表現來決定訂單。曾于哲表示，有效執行減量管理，全方位掌握企業的綠色成本，便能取得永續時代企業經營的先機，領航市場發展的方向。對此，臺灣公會理事長、鳳記國際機械董事長魏燦文表示，公司大量使用施耐德電機的產品，高比例的設備都具備節能減碳的特性，因此並未受到景氣影響，訂單可說是絡繹不絕。

擁有正確的策略與藍圖是企業做出綠智轉型的第一步。施耐德電機的S-D-D企業永續發展路程框架，透過制定戰略（Strategize）、數位化（Digitize）、去碳化（Decarbonize）的步驟，協助企業循序漸進邁向淨零減碳。施耐德電機工業自動化事業部總經理詹泰一指出，從源頭就採購低碳且高能效的綠色產品，便能以最簡單、最低成本的方式落實綠色機械，進而達到減排目標。施耐德電機打造的優質綠能產品標誌Green Premium，遵循ISO 14020《環境標誌和聲明 通用原則》和ISO 14021《環境標誌和聲明 自我環境聲明（II型環境標誌）》，也符合歐盟RoHS與REACh法規。Green Premium產品更嚴格控管有毒有害物質、能源使用率及溫排資訊，公開產品從生產到降解階段的全週期環境影響資訊，將是企業重要參考。

詹泰一補充，施耐德電機提供一條龍的軟硬體服務，加速工廠朝低碳、節能及減排的方向前進。例如EcoStruxure三層架構平台能收集能源資料、即時監測維運、分析數據，協助客戶進行能源管理與優化；AVEVA工業軟體產品系列，能結合能源管理和自動化工具，幫助客戶提升獲利、降低風險。企業邁向淨零碳排目標時，若想降低成本、提高效益，關鍵是採用可以向下相容既有系統的「開放平台」，如此便不用花大錢更換整套軟硬體。另外，施耐德電機提供的解決方案具「可擴充性」，可因應客戶需求先以示範點測試，讓生產線、製造部門熟悉數據化管理，確定系統能為企業帶來效益後再擴充，從小規模漸進式布局數位化系統。

面對國內外法規的挑戰，施耐德電機全力協助客戶制訂策略、提供合適的產品與解決方案，不僅是為了符合標準，同步期望協助企業提升競爭力，一同邁向低碳、節能、減排的永續未來。