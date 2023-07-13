天津鹽田光電場全球最大 年供15億度綠能

26項具體舉措 深入推進宜居宜業宜遊的港產城融合發展

全球最大鹽田太陽光電場，七月初在大陸天津正式併網發電。這座光電場位於天津濱海新區長蘆鹽場，占地面積兩萬畝，相當於一八六八個足球場大小。發電容量號稱「百萬千瓦級」，每年可提供十五億度清潔電力，約可滿足一五○萬戶家庭一年的用電量，有效減少約一二五萬噸二氧化碳排放。

據報導，與其他光電場不同，此處太陽能板陣列離岸間距15公尺，前後間距達到14公尺，幾乎是其他光電場的兩倍之多，因而能把光電板對水面的遮擋，以及對鹽業生產的影響降到最低。中國華電表示，這座光電場是在保證「土地性質不變、鹽田收益不降、生態環境不變」的前提下，打造結合「綠色能源、特色鹽業」於一體的生態友好體系。項目負責人楊帆指出，電場在實行「三合一」產業模式的同時，也能進一步提升大陸華北電力保供能力，促進綠色能源結構轉型。

天津除了「鹽光互補」電站全球最大，年供15億度綠能外，市政府再提出了“十項行動·港產城融合發展行動方案”，計畫提出了打造全國先進適港產業集聚高地、打造宜居宜業宜遊的港產城融合發展示範區等發展目標，計畫同步規劃了4個大方向與26條具體執行方式。為此，天津市有關部門還同步設定了任務清單，將行動方案逐條的分解為101項具體工作任務，以專案化、清單化的形式來實際推動各項工作，以求達到最終發展目標。

天津港朝向世界一流智慧港口、綠色港口建設，朝著建設北方國際航運樞紐的目標邁進。圖／業者提供 濱海新區向海而生、因港而興、聯通海陸，擁有天津市全部153公里海岸線。圖／業者提供

據濱海新區區委副書記、區長單澤峰介紹，濱海新區向海而生、因港而興、聯通海陸，擁有天津市全部153公里海岸線，並肩負著服務京津冀協同發展、建設海洋強國、共建“一帶一路”等重要任務。一直以來，濱海新區始終堅持以港聚產、以產興城、以城促產、港城互促的區域發展方向，努力推動著港產城的融合發展，並加速打通港城連結的通道。如今，西外環高速、疏港聯絡線等交通樞紐以建設完成並啟用，興港高速開工建設；臨港鐵路專用線、東疆鐵路延伸線等大型交通建設正加速推動，伴隨著南港鐵路開通運營，“北進北出、南進南出”的集成式的疏運體系基本成型。

新政策將推動濱海新區從”通道經濟”向”港口經濟”轉型。圖／業者提供 濱海新區始終堅持以港聚產、以產興城、以城促產、港城互促的區域發展方向。圖／業者提供

同時，濱海新區不斷壯大適港的相關產業，逐步架構以海洋油氣及石油化工、海洋文旅、航運服務等為特色的海洋產業發展佈局，加大以海水淡化、高端裝備等為代表的海洋新興產業快速發展，整體海洋經濟規模突破3300億元，成為中國大陸首批海洋經濟創新發展示範城市。截至目前，“濱城”建設的十大工程穩健的推動著，168個重點專案計畫全面啟動，加快軌道交通“三線一樞紐”的大型建設工程，截止目前爲止，累計共建成各級各類學校507所、醫療機構739家，整體城市承載能力不斷提高。

全球占地面積最大的鹽田光電場，位於天津濱海新區長蘆鹽場。圖／取自「中國華電」

下一步，濱海新區將按照計畫，穩步向前的做好《港產城融合發展行動方案》和各項政策實施，快速架構起“港產城”融合發展新局面；以發展高度加強港產城融合系統規劃，堅持“依港口聚資源，依資源興產業，依產業興城市”，有效率的規劃南港、臨港、東疆的整體空間運用，支持天津港世界一流智慧港口、綠色港口建設，朝著建設北方國際航運樞紐的目標邁進。通過高品質的推動疏港服務保障體系建設，濱海新區按照“城為港讓路，城為港服務”的思路，加素架構“北進北出、南進南出、過境繞行、客貨分離”的集疏港體系，全力打造“公轉鐵+散改集”雙示範綠色港口，以高品質、高效率的型態發展臨港產業和適港經濟為契機，壯大海洋工業裝備、冷鏈物流、航運金融等臨港產業，引領城市行業整體發展，凸顯港口、產業、城市一體化發展及互動效應，帶動對區域經濟的帶動作用，加大力度及快速地推動濱海新區從“通道經濟”向“港口經濟”轉型，現實到2027年，天津港集裝箱吞吐量力爭突破2700萬標準箱，港口經濟增加值占全市的13% 。