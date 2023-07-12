東元六月份合併營收較去年同期增加0.95%

東元電機(1504)公佈112年6月份單月合併營收為新台幣5,420,093仟元，較去年同期增加0.95%，為過去13年以來同月份營收之新高，除「智慧生活事業群」微幅衰退外，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」 皆約持平。2023年1-6月累計營收金額達新台幣29,843,589仟元，較去年同期累計營收增加 4.76%，為過去13年以來同期間營收新高。詳細內容請見下方資訊。

東元2023年6月份單月合併營收為新台幣5,420,093仟元，較去年同期增加0.95%，為過去13年以來同月份營收之新高。2023年1-6月累計營收金額達新台幣29,843,589仟元，較去年同期累計營收增加4.76%，為過去13年以來同期間營收新高。

註：(↑)為成長，(↓)為衰退。

至於2023年6月份單月合併營收為新台幣5,420,093仟元，較去年同期增加0.95%，除「智慧生活事業群」衰退外，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」皆約略持平。首先，機電系統暨自動化事業群：高壓馬達出貨持續成長，但因低壓馬達部份訂單零件供應不及延後交貨所致。空調暨智慧生活事業群則主因家電、東捷及東訊各項業務衰退，致使營收與去年同期相比減少。智慧能源事業群方面，因部分案件工程進度提前，營收已提早認列所致。

2023年東元1-6月累計營收金額達新台幣29,843,589仟元，較去年同期累計營收增加4.76%，除「智慧生活事業群」衰退外，「機電系統暨自動化事業群」及「智慧能源事業群」皆為成長。包括：一、機電系統暨自動化事業群：高壓馬達出貨成長，為營收成長的主要動力。二、空調暨智慧生活事業群：去年同期「班班有冷氣」政策產生的一次性專案收入致使比較基期較高，致使營收與去年同期相比減少。三、智慧能源事業群：離岸風電、網路數據中心及儲能等工程營收持續成長，故營收與去年同期相比有強勁成長。