不畏疫情 町洋企業成為工控零組件大黑馬

董座吳上財：企業經營只是過程，一生幸福才是目的

秉持著台灣出發、立足大陸、面向世界的策略，町洋企業走過40個年頭，為全球工控產業打造各式端子台，專精於提升產品質量，以質、量雙面完勝，成就「亞洲第一大端子台製造廠」翹楚地位，更在百年大疫期間，以專利技術、擴大市占，出線為國際工控市場的大黑馬。

亞洲第一大端子台製造與服務供應商不能是浪得虛名! 在2020年，町洋榮獲歐洲主要客戶之一的西門子兩座獎項：一是連接器銷售第一名，二是績優合作夥伴。町洋面向世界，直接命中全球工控市場蛋黃區，美國工控的前50大有30家已進用町洋的端子台，而日本33家的前段優質工控企業，已經27家與町洋有交易或者正在洽談進行。

町洋與政大合作專案與AI應用以提高製造效率，從而強化企業競爭力。圖中為董事長吳上財。圖/陳逸格攝

董事長吳上財表示，新冠疫情期間，町洋因爲充足的貨源，營收成長創造佳績。這得利於公司十年前進行數位化轉型與推動企業國際化，使得產品、出貨等各種資訊清晰透明，在缺料、缺電及各種管制下，依然能順利出貨。

許多企業成長階段會面臨的考驗主要有三：國際化、轉型、傳承。吳上財指出，町洋是零組件產業，比較大的轉折點是進入30週年的時候，選擇啟動數位轉型，並鎖定以端子台製造為核心的全球化服務為發展主軸，開始進入數位化、轉型與國際化。「國際化並不等同於把產品賣到全世界，而是你到世界各地去設立營銷據點、製造中心，且能充分運用世界各地有不同專長的在地人才。我們的數位轉型帶來了營業倍增，但員工僅只增加不到兩成。」

海外業務團隊。圖/町洋提供

在40週年(7/22)前夕，町洋在八、九個國家已經或即將設立銷售據點，無論人才運用、稅務優惠、資源及法令各方面，都尊重在地化，進一步共生共榮。至於是否打算在中、台以外設立第三製造中心？吳上財表示，「町洋有自己的步伐，不跟從潮流也不隨世界局勢而改變既定方向。」提到地緣政治的影響，他說：以端子台產業而言，必須利用大陸的資源，台灣賣到大陸的產品，大陸會再出口，就是幫台商賺錢，這是彼此互相成就。

回首創業初期，町洋也是篳路藍縷，曾經遇到大客戶拖欠貨款，導致資金周轉困難，後來因為町洋產品有國際安規認證，該客戶必須繼續採購町洋產品，才有機會追討欠款，解除危機。吳上財說，父親從小就告訴他，賺錢不要看別人的臉色，要讓自己被需要、被信賴，這成為公司的關鍵信念。從此每逢有人問怎麼樣在市場上立足與人競爭，他的答案就是「創造被需要被信賴的價值」。町洋的企業文化是强調員工為自己工作、為自己負責，公司目前兩千多名員工皆深受此中心思想所影響，吳創辦人認為如此方能一以貫之「企業經營只是過程，一生幸福才是目的」的承諾。