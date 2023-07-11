數位轉型 AI賦能 打造台灣企業世界級競爭力

全球數位科技浪潮風起雲湧，各行各業無不快馬加鞭推動數位轉型與AI賦能，創新業務模式、智慧化供應鏈並優化客戶體驗，以維持市場領先地位。轉型與創新的DNA已深入各產業，製造業、零售業、電信業、電商、傳統產業等均攜手數位科技解決方案專業夥伴，啟動數位與AI轉型，快速提升企業數位能力！

數位轉型與AI賦能對於台灣企業取得國際化競爭優勢具有高度的重要性，能夠幫助企業實現更高效的業務流程、降低生產製造成本和提供更精準個性化的客戶體驗！以零售業為例，不論實體門市或電商，透過高效率與智能化的數據採集、分析和應用平台，讓企業能掌握從上游供應商、消費者需求和消費行為，根據這些洞察進行庫存、物流與銷售的零時差管理，達到降低營運成本、提高經營效率。同時，進行會員消費行為與產品分析，洞悉會員視圖，帶動產品與服務的創新，優化客戶體驗。透過數位科技自動化製造與內部流程、掌握消費者行為與樣貌，企業將更具靈活性和應變能力，能夠迅速響應市場需求，有效擴展全球業務。

然而，實施數位轉型與AI應用也需面對相應之挑戰，包括：組織變革與團隊接受度、數據安全與技術投資成本等全方位的考量。因此，建議企業需擬定明確的數位與AI轉型策略，加強長期人才培養和科技研發，並找尋相應之科技創新合作夥伴，共創數位轉型與AI賦能旅程！本次台灣新東向全球產學研聯盟協進會將於2023/7/18舉辦「數位轉型、AI賦能」研討會，邀請Oracle NetSuite、 Z+、Profet AI與友達數位等夥伴共同與會，群策群力，分享邁向數轉之路的挑戰、關鍵成功因素與案例！Oracle NetSuite是一個雲端原生的 ERP 解決方案，能夠快速落地完成企業數位轉型的腳步，其在全球擁有超過 36,000 個各產業客戶，活動現場將精彩分享多個實務案例。Profet AI以協助製造業AI轉型起家，目前也推展至零售與其他產業，同時，從台灣出發，拓展至大陸、日本與東南亞，協助企業透過AI工具，賦能企業管理數據及模型，提高 AI 自動化流程品質。

這是一個關鍵的時刻，台灣企業應該更積極的推動數位轉型和AI創新應用，以取得國際化競爭的優勢！相信共同參與本次盛會的優質台灣企業，將能在數位轉型與AI創新應用方面持續邁向卓越，進而在國際市場中取得更大的成果，邁向更加繁榮的數位大未來！