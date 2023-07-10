新北產業淨零論壇 產官學研齊聚宣示

邀集北臺灣8縣市 迎向淨零發展契機及挑戰

在淨零碳議題以及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）浪潮下，產業發展的國際競爭力深受影響。新北市政府於7月10日辦理「新北永續城市-產業淨零論壇」，邀集產官學研簽署「產業淨零宣示」，打造新北淨零城市；並結合北臺灣8縣市（新北市、臺北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣），共同探討淨零碳發展契機、技術及未來挑戰。盼透過論壇，協助產業界有效掌握產業淨零趨勢脈動，促進專業資訊、技術共享及節能減碳等經驗交流，共創產業永續發展。

新北市政府以「提升認知」、「採取行動」、「共同創造」、「提高目標」四大面向為主軸，由新北市副市長陳純敬攜手產官學研簽署「產業淨零宣示」。陳副市長表示，面對全球快速變動的淨零發展，市府需結合更多的產官學研團體共同倡議，藉由跨界合作，強化淨零認同與價值觀，提升宣示的影響力與可信度，加速城市的繁榮與發展，唯有如此才能真正凝聚共識，實現淨零永續的目標。

新北市政府以提升認知、採取行動、共同創造、提高目標四大面向為主軸，由副市長陳純敬攜手產官學研簽署「產業淨零宣示」。圖／新北市經發局提供

陳副市長強調，新北市始終走在淨零最前端，為因應全球節能減碳熱潮，新北市政府今（112）年推出減碳四部曲，上半年領先全台首創「新北Net Zero 碳健檢中心」，並辦理「新北市綠色能源媒合會」活動，7月更進一步舉辦「新北永續城市-產業淨零論壇」，喚起產業淨零碳意識，同時邀請北臺灣7縣市代表參與論壇，期望未來能跨域合作，不論在政府服務或各產業間均能落實低碳轉型，進而強化企業國際競爭力。

新北市經發局補充，臺灣產業以出口為導向，國際知名大廠如蘋果、微軟、耐吉（NIKE）及台積電等已紛紛加入RE100組織，並承諾至2050年實現100%使用再生能源的目標；歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也要求進口商需完成採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟。在全球各國及國際大廠紛紛制定「碳」轉型目標下，企業若不從現在開始進行「碳」轉型，將被時代淘汰。

全球淨零碳商機高達數兆元，若能搶得其中商機，未來發展將潛力無窮，因此，經發局積極推動減碳四部曲，期盼在產業經濟、城市發展等面向，都能更貼近業界及民眾所需。本論壇為減碳的第三部曲，攜手產業界宣示面對國內外碳稅、碳費的挑戰；第四部曲為「減碳技術媒合工作坊」，將於11月份接續上陣，藉由產業技術服務團諮詢、碳盤查認證的實務作法，加速企業執行自主宣告，為新北市產業永續發展邁出堅實的步伐。

此外，工務局同日於市府507會議室舉辦2023「新北淨零，市在BIM行」研討會，以領先全國的碳排量評估技術，期盼藉由新北市建置的建築資訊模型BIM（Building Information Modeling），連結內政部建築研究所的建築構建碳足跡資料庫，協助營建產業掌握建築物的碳蘊含量並進行實質減碳，展現新北市堅定推動城市淨零、低碳產業等永續發展之決心。