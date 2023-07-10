林佳龍肯定數總推動「雙軸轉型」

黃怡穎：數總讓二代影響力複利成長，創造獨特無限價值

臺灣數位企業總會(TDEA，Taiwan Digital Enterprise Alliance)7月6日舉辦第二屆第二次會員大會暨傳承與轉型高峰論壇，總統府祕書長林佳龍到場支持，並風趣幽默地表示「數總即是種樹，又有來助催生，三年來長的很好。」林佳龍並以數總推動的「雙軸轉型」為例，說明這理念與他過去不管在台中市長或交通部長任內所推動的數位政策不謀而合。

林佳龍更認同數總串聯二代社群的共好、永續經營策略，他說在現今全球競爭下，台灣要以聯合艦隊形式對接國際，策略即要擁有生態系觀念，他說，數總先自己整合，再與其它社群對接，這是為永續經營策略種下樹苗，就等待開花結果，造福更多人。

領導者要像變色龍，隨環境改變策略

數總理事長黃怡穎於大會致詞時表示，她之所以對「數總」情有獨鐘，是因為數總每一位會員都是擁有成長型心態的影響力領導者，他們的特質是隨時看到機會，當別人看到的是威脅之時，他們則視為創新機會，她並以變色龍做比喻，不管環境如何變化，領導者要能隨時改變顏色，融入四週環境，而數總為這些二代領導人建立共好網絡，善用強/弱連結讓彼此的影響力產生複利成長，她也引用林佳龍秘書長對於大家的勉勵，期許數總會員們不但要培養將將之才，更要讓自己成為將將之帥。她也以自己從原本僅是參與數總課程的學員到成為推動者為例，就是認同數總是創造最佳心流的平台。

成立3年的數總，在創會理事長陳來助推動數位與零碳「雙軸轉型」的引導下，會務蒸蒸日上，陸續開設數轉大學、零碳大學，成績有口皆碑，每屆都競爭激烈才能被錄取。為讓學員能夠站在巨人肩膀上學習，數總也定期開出「數轉列車」與開設「DiGiTalk」影音訪談節目；同時，在串聯全台二代社群理念下，連辦四屆二代社群大速聚，近兩屆就號召五、六百位二代經營者與會交流。

由數總執行長王怡雯擔任主持人的「DiGiTalk」，首次搬到會員大會現場實境秀。圖／數總提供

二代接班從認命、使命到天命

在本次會員大會上，數總也同時舉辦「傳承與轉型高峰論壇」，邀請三組一代與二代同台交流，包括台中精機董事長黃明和及協理黃怡穎、豐藝電子營運長杜懷琪與董事長特助陳少翎、舊振南食品董事長李雄慶與總經理李立元等三對家族企業父母子女檔現身說法。黃明和說，他首次受邀來參與數總活動，感受到有別老一輩社群組織以純交誼為主的型態，而是能在輕鬆活潑氛圍中學習到新觀念。談到傳承接班，黃明和董事長說，台中精機曾經遇到差一點無法跨過的經營危機，那次經驗告訴他「風險管理」最重要。他認為，生為二代的企業家不管好命、苦命都要認命，再漸漸變成使命、天命，他也期盼接續他的下一代能讓台中精機成為百年企業。





數總舉辦「傳承與轉型高峰論壇」，邀請三組一代與二代同台交流。圖／數總提供

「數轉診療室」有求必應

除了把原本在線上才能看到的影音節目，也是由數總執行長王怡雯擔任主持人的「DiGiTalk」，首次搬到會員大會現場實境秀外；數總同時也邀請三位分處北、中、南區的會員，以數總特派員身分上台分享參與數總活動的收獲及如何運用數總提供的資源，他們分別是昆豪企業總經理林雷鈞、台華精技副總經理莊忠益、壹東實業業務經理黃國彰。

李雄慶董事長也分享，舊振南自1890年創立至今已134年，他是第四代，舊振南在他接班後，以發揚台灣漢餅文化為宗旨，因此，過去透過出書介紹漢餅文化外，也與世界交流，讓更多人了解到漢餅的常人文化，對於傳承，他告誠下一代一定要團結、多溝通，這樣才能讓舊振南長遠永續經營。成立30多年的豐藝電子，近年來營運不斷攀升，回到家族企業10年的陳少翎說，母親杜懷琪是一位要求很高、很嚴格的老闆，量化、定化、時間化是她最重視，只要把這三點做到了，就能通過母親這一關，要在公司內推動事情就不難。杜懷琪則分享，在傳承過程中，她採取的是互相溝通，陳少翎回到家族企業至今，她發現兒子漸漸成長，在過程中，不斷歷經各種職務歷練，也很清楚每個角色的扮演。陳少翎也分享，藉由數總平台接觸很多夥伴，進而攜手合作，運用轉型再創造公司價值。

林雷鈞分享數總的「數轉診療室」經驗，在填完數轉問卷需求後，很快地數總就邀集2台車的專家與服務人員來到昆豪產線診斷，他記得那天，數總專家塞爆產線，在半天診斷行程後，很快地提出各項改善策略，讓他受到很多啟發，而這項服務，只要是數總會員就能免費擁有。林雷鈞再分享數總的「數轉列車」參訪Line台灣總部經驗，藉由那次的參訪認識到Super 8服務，剛好數總理事也是海陸家赫總經理曾煥龍的公司也使用這項服務，在互相討論後確認Super 8就是昆豪要的，回來後，林雷鈞就馬上決定在公司推動，他說，若不是透過數總，不會認識到符合需求的好工具。黃國彰也對「數轉列車」很有感，第一次跟數總去參訪的企業是義美，印象很深刻，藉由數總安排，團員們有幸能直接與義美總經理對談，學習老牌企業經營經驗。

昆豪企業總經理林雷鈞（左）、台華精技副總經理莊忠益（中）、壹東實業業務經理黃國彰（右），以數總特派員身分分享參與數總活動的收獲。圖／數總提供

參與「未來大速聚」啟發整合「板金」產業想法

「板金」在台灣算是相當冷門的產業，與同業不同，台華精技副總經理莊忠益走出同温層，每屆都參加由數總舉辦的未來大速聚活動，他分享，在第一次參與後，藉由數總執行長王怡雯的協助、串連，讓台灣板金經營協會能夠獲得政府補助辦理各項課程、參訪，更藉由「未來大速聚」的跨界跨域交流，也才有機會夥同台灣其它二大板金組織：台灣雷射科技應用協會與台灣雷射鈑金發展協會攜手深入校園落實產學合作，同時對外宣導「板金」這個應用的重要性及未來性，希望有朝一日能如日本、韓國、中國大陸的板金產業具有一定的地位，成為台灣相關科系首選行業之一。

最後，王怡雯指出，數總是相當良好的資源平台，可以協助會員「有效經營政商關係」，迥異於傳統對於這句話的負面思惟，新時代的二代企業家應該要親近並了解政策、擴增並創造人脈價值，這樣才能跟著世界脈動掌握最新商機，她也肯定從數位發展部數位產業署到經濟部工業局等各部會的政策協助，讓數總會員能站在浪頭上，卻可乘風破浪並穩健前行！