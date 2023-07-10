2024台北國際自行車展 2023年7月10日開放報名

外貿協會主辦的「台北國際自行車展（Taipei Cycle)」，明（2024）年實體展覽將於3月6日至9日舉行，聚焦「綠色實踐Green Action」、「微型移動Micro-mobility」、「創新與新創Innovation & Startups」、「騎行文化與生活Culture & Lifestyle」等四大主題。明年度的Taipei Cycle也將採用全新視覺，象徵全球第二大的自行車展持續鏈結全球產業鏈，引領自行車產業的永續未來。

Taipei Cycle新視覺以鏈條及輪圈化約的圓為主軸，以「新生綠Cycle Green」及「引領蔚藍Elite Blue」兩色為組成概念，展現蓬勃有活力的產業鏈及引領產業未來藍圖，並象徵生活重啟輪轉，展望智慧雲端、鏈起對未來的想像。明亮鮮活的設計也體現本展的創新、活力及全球合作的精神。2024年台北自行車展將展示產業最新產品、尖端技術和新興趨勢，因此新視覺亦代表現代與傳統的和諧融合，捕捉產業不斷發展的本質和無限可能性。

Taipei Cycle切合產品朝數位及電子化的多元發展，2024年將新增「智慧虛擬自行車專館」（Cycling e-Sports Pavilion），招募「軟體平台及應用程式」、「競賽及管理」、「室內騎行設備及裝置」、「訓練及教學」等業者參展；此外，將於南港二館4樓全新規劃「E-bike Demo試乘會」，召集E-Bike、Cargo bike、電機系統、E-scooter電動滑板車、輕型移動載具等展品參與，提供E-Bike相關產品更舒適及充裕的試騎體驗空間。

在全球永續浪潮持續推動下，展會也不斷與產業共同探索永續的邊界與實踐。因此明年度展會將推出「綠色實踐Green Action」系列活動，包括「Taipei Cycle Forum自行車產業論壇」持續聚焦永續議題，邀請國內外指標企業領袖分享自行車產業的永續減碳作法、推出「Taipei Cycle永續地圖」，標記落實永續作法有成的參展企業，讓國內外參觀者可以一圖在手找到展場中的永續亮點；並推動「賦予自行車第二生命」運動，鼓勵回收並修復二手自行車再利用。

2024年台北自行車展的攤位申請將自2023年7月10日起跑，除了最新產品展示外，豐富的內容還包含新創交流、自行車工作坊及網紅直播間等活動。更多資訊，請參考Taipei Cycle官網（www.taipeicycle.com.tw）。