2023 數據驅動創新應用大賽 東海大學AI減碳議題奪冠軍

ChatGPT AI掀起大學創新創意的風潮！2023 數據驅動創新應用大賽決賽暨頒獎典禮今（8）日登場。全臺最預尖的資訊高手齊聚一堂，包括台大、政大、東海等知名大學28隊入圍，而AI成大賽焦點，超過6.5成團隊運用ChatGPT進行設計，亮點作品吸睛，獲鼎新電腦及台灣微軟關注及物色時下最搶手的AI人才。

經過半年的探索與賦能學習、深度交流後，在決賽中全力展演他們的數據驅動創新應用成果，最終成績揭曉，2023 數據驅動創新應用大賽冠軍由東海大學以AI減碳議題「內心最敏感的地方，一起來碳集」奪得。

2023 數據驅動創新應用大賽由東海大學以AI減碳議題「內心最敏感的地方，一起來碳集」取得首獎，數位產業署署長呂正華（左）頒發獎項。圖／李淑慧

此場大賽融合了數據驅動的核心精神和團隊集思廣益的發揮，目的在推動學生實際了解與感受數據驅動的應用創新與深度魅力。參賽者們來自大學院校不同科系領域，經由半年共同努力，通過工作坊線上線下的教學，與專業講師討論交流數據驅動的挖掘和分析。

2023 數據驅動創新應用大賽由東海大學主辦，數位發展部數位產業署指導，亦獲鼎新電腦及台灣微軟贊助，全面鼓勵學生運用鼎新METIS PaaS平台與Azure OpenAI進行作品設計，讓該場競賽成為國內首次開放使用ChatGPT進行AI創作之全國性大賽。其中，決賽公開展示的團隊逾九成運用時下最新穎的ChatGPT生成式AI，成功吸引產業界、學術界專業評審目光。

該場賽事予與會者見證，優秀參賽者們融合最新AI技術ChatGPT應用，串接METIS智慧企業賦能平台，激盪出新興科技與數據驅動的融合火花。

頒獎典禮邀請到數位產業署署長呂正華、鼎新電腦總裁葉子禎、台灣微軟GPS總經理陳仲儒、鼎新電腦營運長潘泰龢、東海大學副校長詹家昌、軟工中心主任周忠信等多位貴賓與會。

呂正華署長致詞時表示，「數位發展部在去年8月27日掛牌成立之後積極於數位產業之推動，涵蓋了各行各業的數位轉型，因此，這個競賽-數據驅動創新應用大賽，與我們運作的主軸相當契合，尤其是從數據的運用到各行業各領域中」。

特別是，軟體是國家未來發展最重要的課題，因為今年ChatGPT風行之後又將是科技新的model；現在，微軟跟鼎新合作，接著與東海大學一同將平台建立後已有1,000多個解決方案，相信這段時間，大家皆付出相當多努力與心血。期許未來，除了東海大學、鼎新電腦與台灣微軟，還有更多業界聯手投入產學，明年、後年一路辦下去，不斷地吸引新血輪投入數位產業發展。