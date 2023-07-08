2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽頒獎

由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽，7月8日舉行頒獎典禮，各組優勝好手齊聚。評審期許獲獎學生可以持續保持關懷社會的初心，透過藝術帶動跨領域思考地球未來解方，獲獎學生則期待藉由畫作，讓更多人都能關心環境，一起為地球永續發展而努力。

2023氣候變遷國中小繪畫創作比賽頒獎典禮合照。圖／TAISE提供

TAISE董事長簡又新大使表示，基金會自2009年起舉辦氣候變遷繪畫比賽，今年配合國家2050淨零目標推動「生活轉型」，同時呼應聯合國永續發展目標第11項「永續城鄉」，主題訂為「小小家園設計師」，很高興看到許多學生透過畫筆呈現出自己心目中的家園樣貌，也希望大家可以持續關心氣候變遷議題，並且和父母親、其他同學一起學習調適，帶動社會朝新方向前進。

評審長、臺陽美術協會理事長吳隆榮讚許，這次許多參賽畫作都呈現出對自己家鄉的觀察和期待，透過美術教育，整合學生創造力、活用知識能力、自主負責態度、解決問題能力和人際包容力，也培養未來終身學習新知的能力。評審、台灣設計研究院長張基義則鼓勵學生，氣候變遷和永續發展是很複雜的議題，除了藉由漂亮的繪畫吸引他人關懷，未來也能持續學習相關策略，進而跨領域共同解決。

「你們都是小小家園設計師」，統籌國家氣候變遷業務，環保署氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀勉勵得獎學生，2050淨零是台灣和世界共同的目標，也是這一代年輕學生長大必然面臨的大事，除了繪畫創作，更要帶領身邊同學一起認識氣候變遷的重要性，並且加入行動。教育部資科司專門委員廖雙慶更期待學生和家人都能響應淨零綠生活，並且永續保持對環境的熱誠。

全國賽低年級組第一名_作者邱柏勳。 全國賽中年級組第一名_作者林臣燿。

以〈騎車代步 健康又節能〉獲得全國賽低年級組第一名，高雄阿蓮國小一年級的邱柏勳以自己和家人到南投遊湖的經驗為靈感，畫下和家人一起騎腳踏車的美好回憶，背景加上太陽能板和風車、綠屋頂，希望告訴大家平時可以騎腳踏車代步，不僅健康環保，也有助城市降溫。全國賽中年級組第一名、彰化員林國小三年級林臣燿則畫出家鄉彰化八卦山的大佛，加上風力發電廠和各種環保愛地球的生活習慣，描繪出心目中的〈綠能城市 美麗彰化〉。

國際賽國小組白金獎、台中市惠文國小歐立達憂心，因為人類耗費過多能源、排放出大量溫室氣體，導致世界正經歷氣候變遷。他畫下以手編織出的未來教室和學校，不僅有節能的建材，周圍還有很多樹木，「希望以後的學校可以結合節能減碳理念，是所〈低碳的學校〉。」嘉義縣朴子國中廖睿謙以神話風格展現人類破壞生態環境後，以綠建築、太陽能板和風力發電展開的〈拯救地球〉計畫，維護生物和植物平衡發展，抱走國際賽國中組白金獎。

國際賽國中組白金獎_作者廖睿謙。 國際賽國小組白金獎_作者歐立達。

TAISE統計，今年比賽共收到5916件作品，參賽者來自全台22縣市、以及包括台灣在內全球21個國家地區國中小學生。歷經初賽、複賽和決賽三階段評審，評選出各組前三名、優勝、佳作與入選作品。各組前三名與優勝的作品，將於七月21-23日在臺北世貿一館「亞太永續博覽會」展出，並從八月起分別在臺北捷運地下街文藝廊(忠孝復興南側)、新光三越高雄左營店巡迴展覽。