台灣產業永續與數位發展協會成立大會：凝聚軟硬實力跨界交流 共創產業永續未來

台灣產業永續與數位發展協會（Taiwan Industry Sustainable & Digital Development Association，簡稱TISDDA）於今（7）日假雲林三好國際酒店召開成立大會暨第一次會員大會及理監事選舉，意取你我他好之寓意，預祝協會與會員、民間企業、政府單位間共創嶄新未來，以SDGs及ESG產業目標為活動準則，遴選出前成功大學航空太空工程學系教授、崨豹科技股份有限公司總經理陳世雄擔任首屆理事長，會員涵蓋永續管理師、碳盤查顧問、循環經濟、節能、儲能、創能、負碳設備和IOT控制設備等廠商，軟硬實力兼具，共同推動協會發展。

​此次成立大會眾星雲集，邀請雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣政府農業處處長魏勝德、立法委員劉建國、雲林縣議員陳芳盈、雲林科技大學副校長蘇純增、虎尾科技大學校長張信良、家樂福文教基金會執行長蘇小真、中華大學教授許志義、政治大學教授黃思明、中山大學教授鄭義等，進行產官學研之交流，為協會注入更多元的活力，帶動台灣永續發展的社會責任。

圖為台灣產業永續數位發展協會首屆理事長陳世雄。圖／陳嫣蔚

​陳理事長表示，過去他在學術界、產業界深耕風力發電、水力發電、太陽能熱能等綠能產品多年，發現業界許多人喊著發展綠能，但擁有實際作為或買單的很少，現在在世界各國面臨到全球性氣候變遷危機，及聯合國、各國政府單位的推動下，逐步需要達到2050淨零排放的目標，企業為了與國際接軌無不積極投入綠能發展，於是許多民間團體如雨後春筍般誕生，協助企業導入碳盤查和能源的轉型。

該協會以網羅各領域專業人才的獨有優勢，以補足友會們的不足，讓台灣在地許多隱形冠軍、堅強工業基礎能力的企業，確切在機電整合、資訊數位上結合，產生新的商機、聚落，需要大家共同的努力，從顧問、盤點、施作到永續經營，建立更完善的轉型目標。

​此外，本場成立大會也在會場後方進行小型會員交流策展，將會員自身的專業能力展示出，餐敘同時更請會員間分享各項永續、數位發展議題，包括家樂福文教基金會蘇小真執行長「永續行動從i開始：我就是影響力」、崨豹科技陳世雄總經理「台灣海洋能發電的前景：台灣是海洋國家，2050的淨零排放目標達成，海洋將能扮演重要角色」、台灣熱泵協會陳建枋秘書長「熱泵系統與『淨零宅』之整合應用：低耗能與再生能源之關鍵技術改變住宅之能源使用」、順帆風機陳建廷董事長「智慧工廠農漁畜牧場域的環境控制：IT+IO打造機聯網生態圈」、中山大學社會企業研究中心鄭義主任「影響力投資的評估與展望：ESG的Social Alpha在永續浪潮下，化變革為價值的機會」

家樂福永續文教基金會執行長蘇小真分享家樂福在供應鏈的選擇上需以營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料和森林保育等10項永續主題為目標，並開辦影響力概念店，帶動產業的轉型與消費意識的改變。圖／陳嫣蔚

​展望未來，台灣產業永續與數位發展協會未來將以論壇、教育訓練等方式，提升企業永續數位轉型及社會責任之知能，建立企業永續能源管理專業人員認證體系與國際接軌，全面推動高品質企業永續服務及研究發展，進而促進我國能源管理數位化永續發展，加強產業參與國際技術開發，共同提升競爭力，歡迎各界人士參與與加入，實現更多可持續發展之目標，更多協會最新資訊可點選下方按鈕，加入台灣產業永續與數位發展協會官方Line帳號，或關注官方FB粉絲專頁。