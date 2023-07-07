第三屆台灣永續投資論壇 金融助攻 誠信透明淨零轉型

持續推動我國永續投資環境，台灣永續能源研究基金會(TAISE)長期與國內外產官學機構共同打造交流平台。6月30日辦理「2023第三屆台灣永續投資論壇」(Taiwan SIF)，同時頒發「2023第三屆台灣永續投資獎」，獎勵運用專業發揮「機構影響力」與「個案影響力」的金融機構，透過實體與線上互動，促進永續金融轉型，吸引近850人共襄盛舉。

大會主席、TAISE董事長簡又新大使表示，綜合各投資顧問與智庫的統計，當今全球永續基金資產管理規模已經達到2.74兆美元，其中ESG相關ETF資產規模超過5,400億美元，而且還在加速成長。而台灣永續投資市場也同樣熱絡，無論永續基金或整體機構投資人永續投資總額都不斷創新高，運用永續主題投資、影響力投資、股東行動、企業議合及ESG創新等措施帶動整體永續投資。

以第三屆投資獎參賽情形來看，今年參獎家數與件數較2022年分別成長21%與43%，參賽內容看到許多新基金類型、ESG研究和產品供應質量不斷擴張，且還將持續蓬勃發展。

圖／TAISE提供

影響力投資增幅持續成長

連續三年從事台灣永續投資調查，臺北大學企業永續發展研究團隊成員、金融與合作經營學系教授黃啟瑞在論壇中說明，相較2021年，2022年永續投資總額成長15%，已經達到新臺幣20.3兆，占整體總管理資產39.6%。實際投資方式上，主要還是維持「負面排除法」，但整體佔比已經逐年下降，轉而朝較積極的ESG整合和永續主題投資，而「影響力投資」增加的幅度和去年相比更成長117%。

「機構影響力」獎項召集人、政大風險管理與保險學系教授王儷玲呼應，永續投資已經成為主流，預估2025年全球ESG資產將占全球總管理資產三分之一以上，期待所有金融機構共同努力，「改變台灣從永續金融開始」。

只是當永續和影響力投資規模擴大，國際間也愈來愈重視「反漂綠」，今年永續投資論壇的主軸聚焦「誠信透明的淨零轉型」(Transition, Transparency, Integrity)。日本永續投資論壇主席荒井勝致詞時提到，儘管這些年對於企業永續資訊透明揭露的規範愈來愈清晰，但包括ESG的定義，人權、賄賂、公平競爭等最低保護措施等關鍵要求都還需要更強化，避免誤導投資者。西班牙永續投資論壇(Spain SIF)副執行長 Andrea González也在致詞時呼籲，必須提高績效透明度，伴隨參與者和監督機構高度參與，才能擴大社會對永續金融的支持。

透明誠信揭露避免漂綠

對此，臺北大學金融系副教授盧嘉梧認為，主管機關已經積極推動相關政策，後續可更進一步推動永續活動分類準則，推動認定標準趨於一致；投信投顧公會理事長劉宗聖則建議，目前我國主管機關對於ESG產品、投信機構投資人盡職治理等都有完整規範，可說已經從自願性進入強制階段，呼應人才培育更是當務之急。

取經國際金融標竿機構永續投資經驗，台灣企業永續研訓中心秘書長、政大財政系教授周麗芳組織TAISE團隊發表「國際金融ESG研究案」成果，分析依據全球銀行前十大資產和聯合國淨零銀行聯盟會員等資訊，篩選出包括：美國的摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、美國銀行(Bank of America)、日本三菱日聯金融集團、法國巴黎銀行(BNP Paribas)和英國匯豐銀行(HSBC Holdings)五家國際標竿金融機構的公司治理、環境保護和氣候治理、外部利害相關者社會共融、永續幸福職場和永續價值鏈管理等五大主軸表現。

研究團隊統整，這些國際金融業標竿機構都已經研擬中長期淨零目標和路徑，訂定內部使用再生能源時間表，積極投資再生能源或綠色科技技術投資，協助推動能源轉型。而在供應商永續治理、風險管理和資安治理政策上，多半都從自身出發，並與專家團隊合作，確保專業與治理完整性。

匯豐台灣商銀副總經理暨永續長黃靖涵回應，要發揮投融資鼓勵客戶淨零排放的功能，過程中從資產分類、產業鑑別到訂定目標，需要龐大準備工作和分析，必須以協助的角度與客戶合作，才能逐步達到期待。

鋒裕匯理投信投資部基金經理劉佳雨強調，目前公司所有日常投資流程都已經納入ESG分析，接下來無論債券、不動產、新興市場股票等產品規劃也都有連串淨零策略；而富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳也提到，現在全球整體投資都聚焦永續議題影響力，以滿足投資人需求。

多方合作健全ESG生態系

國內外產官學界齊聚交流最新永續投資趨勢、規範，前瞻探討未來發展策略同時，論壇也發布政策建言，包括：培育ESG投資專業人才、推動多元化主題性投資並納入國際認證標準、鼓勵ESG投資商品創新、發展台灣碳權及碳交易金融商品、導入科技化篩選投資模型，更要整合ESG資料庫強化揭露一致性。

至於實際的行動方案方面，期待引導共同基金、退休、保險與慈善基金擴大ESG投資項目，研發適合台灣退休基金與保險公司投資的永續綠色商品，還要建立國家級影響力投資基金協助社會企業、新創和中小企業，同時推動企業建立永續文化，以協助台灣企業數位轉型，目標在政府、企業與學術機構三方協力積極發揮影響力，健全台灣ESG永續生態系。