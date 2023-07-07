半導體未來館科教館全新開幕

國立臺灣科學教育館與台灣應用材料公司聯袂宣布，自昨(7/6)日起揭幕全新的半導體大展—「創新！合作！半導體未來館」，透過有趣的數位互動遊戲、動手樂工作坊、以及豐富的展品與插畫，從藝術、創意、生活、科學、產業現況、未來展望與想像等層次，讓國人全方位的認識大家最熟悉的陌生關鍵字：「半導體」。

科教館劉火欽館長表示：「這是科教館與應用材料公司再次合作推廣半導體，這項位於科教館6樓展廳的新展，在科技展現中融入藝術元素，未來雙方也將持續合作、定期更換展示內容，密切與國際及在地的科技藝術與裝置藝術的創作者合作，在藝術展演中傳達晶片橫跨藝文領域、無遠弗屆的影響力。」

台灣應材與科教館7月6日舉辦「創新！合作！半導體未來館」揭幕儀式。

應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「半導體無所不在，在如今AI與大數據的時代脈動中扮演要角。應用材料公司身為全球最大的半導體及顯示器設備領導者，主要晶圓大廠都是我們的重要夥伴。我們重視創新，捐贈單晶圓多反應室設備始祖P5000，也鼓勵員工貢獻自身專業，志工參與展覽策畫、進行職涯分享、科普解說，挹注資源深耕科普教育。更透過科學互動體驗轉化艱深複雜的半導體知識，啟發學童對科學素養與探索的熱情，與時俱進地培力下一代產業生力軍，實現更美好的未來。」

雙方共同致力於半導體科普教育已有16餘年經驗，96年與104年曾在3樓常設展區推出有著許多體感互動遊戲以及精彩半導體編年史的《半導體初體驗》與《半導體零極限展》。有別於以往，本次展覽新增了更多元的創意題材。

應材台灣區總裁余定陸與學童體驗未來實驗室，思考科技如何更永續。

走進《半導體未來館》，會發現這是一座未來半導體科技的創新研發中心—「MR01研發中心」，從入口的迎賓櫃台出發，觀眾將依序走過研發中心的「展示廳」、「物料室」、「製造區」，再來到最後的「未來實驗室」。「展示廳」的入口大廳是展出使用半導體晶片技術進行控制的科技藝術作品美術館，第一檔展覽是「豪華朗機工」團隊的經典作品「日光域」，與戶外作品不同的是，觀眾可以一起加入作品的變幻，自由操控面板，隨著創意去改變200多顆燈泡的亮度與串聯起的動態圖案。

「物料室」分區被設定為製造積體電路前的準備室，在這個分區，觀眾會看到一張大大的材料準備桌，在桌上可以學習到電磁學及量子力學的基礎知識，初步認識電子的特性以及電流與導電的原理，並可以嘗試體驗「二進位翻翻板」以及「邏輯閘大挑戰」兩組互動遊戲，在遊玩中潛移默化地學習抽象的邏輯概念。展覽也融入動手做的元素，全新開發的兩組動手樂工作坊：「立體電路工作坊」及「創意開關工作坊」，觀眾可以盡情串聯特製的電路積木，也利用各種常見的文具與小物當作材料，嘗試發明出各種有趣又奇妙的創意開關，並了解在半導體微縮的結構中，開關沒有固定外型、而是使用「電晶體」中的電位變化來達成開關的效果。

「製造區」是製作生產積體電路晶片的核心生產基地，在這裡觀眾可以從有趣的逐格動畫短片〈電路微縮與半導體材料〉了解電路微縮的關鍵挑戰與歷程。此區也特別介紹現實中的半導體產業，除了產業鏈的上中下游與分工版圖之外，在「摩爾定律與工藝節點」的區塊，對於近年來關鍵突破的工藝節點也有詳盡的介紹，常在新聞上聽到「某某企業在製程上又突破了多少奈米」到底是在說些什麼？在展覽中你可以找到清楚的解答。製造區中也收錄了半導體領域時下最熱門的四大關鍵字，包含：立體化（鰭式電晶體FinFET、閘極全環電晶體Gate-all-around）、新材料（石墨烯、砷化鎵、氮化鎵）、量子運算與存算一體，對應的展品部分則與閎康科技及國立陽明交通大學電子研究所李佩雯教授分別合作取得FinFET的實體模型與鍺量子位元的真實圖片，這些關鍵字都描繪著某種半導體未來產業發展的可能，原來半導體還可以做到這樣？感受半導體的無限大未來！

而本館半導體展區的鎮館之寶，在製造區的基地中央，坐落著本次展覽最大件的核心展品—半導體設備Precision 5000，P5000是半導體產業史上的關鍵設備，它首次推出單晶圓多反應室的設計讓晶片生產可以在不犧牲生產速度的前提下維持一次處理一片晶圓的精細模式，也曾是美國史密森尼博物館（Smithsonian Institution）的重要館藏之一，全世界只有兩台對外展示，一台就在科教館！並搭配當時應用材料公司領導團隊設備創新者的丹梅登博士（Dan Maydan）的訪談影片，讓觀眾一探當時開發的秘辛，與應材所強調的企業價值。