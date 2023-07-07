Microsoft 365 Copilot 新AI 洞察教學新解方

微軟攜手夥伴宏碁、華碩、惠普及康軒文教共造Windows教學轉型生態圈

生成式AI不僅對於企業帶來工作效率與生產力的改變，也將帶來教學與學習的變革。台灣微軟在「微軟創新教師交流會」上，分享學習加速器及Microsoft 365 Copilot等 AI 教學工具在教學上的應用，透過 AI 未來可協助教師提升教學效率，並針對學生提供差異化學習。此外，也宣布「微軟創新教案評選與推廣計畫」歷經 9 個月激烈競爭，最終由新北市海山高中國中部李家嫚老師獲得 MIE 微軟創新教案點數排名第一，除可獲得 Acer TravelMate Spin P6 筆電外，還可獲頒 10 萬元獎金。入選的 43 件創新教案將上傳到微軟數位學習精進官網，提供全國教師下載使用，助力教師加速教學轉型。

助力師生洞察並適時調整「教」「學」節奏

微軟新推出的學習加速器，是一個 Microsoft 365 教育版中包含的新類別學習工具，包括朗讀進展(Reading Progress)、朗讀教練(Reading Coach)、情緒反饋(Reflect)、數學理解教練(Math Progress and Coach)的學習功能、搜尋教練(Search Coach)及演講教練(Speaker Coach)的職涯技能、與教育洞察(Education Insight)的分析功能，幫助簡化練習作業的創建、查看和分析，同時為學生提供即時指導。

朗讀進展(Reading Progress)、朗讀教練(Reading Coach): Teams作業內有朗讀進展AI功能，可評估學生朗讀的品質，並提供個別發音教練，幫助學生改善發音，增加信心和流利度。

演講教練(Speaker Coach): Speaker Coach是AI輔助簡報的工具，可以幫助學生改善音調、語速、發音、贅字、肢體語言等方面，也可以提供多元包容和創意的詞彙建議，讓學生提升簡報力。

搜尋教練 (Search Coach): 可為學生提供資訊的背景和指導，根據個人的搜索傾向可收到AI的反饋和建議，使學生學習如何提出有效的問題並發現可靠的來源。

教育洞察 (Education Insights): 在Teams教育版中，可幫助學校和教師探索學生個人或全班的數據儀表板，根據數據洞察以做出明智的決策，並支援每個學生的獨特需求。

此外，今年三月發表的Microsoft 365 Copilot 是微軟即將推出的AI應用服務，透過大型語言模型與使用者在Microsoft 365 上的資料和應用程式相結合，包括：Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等，預計未來將可協助教師和學生以自然語言的對話方式維持團隊工作流暢度，減少處理繁瑣工作，並騰出時間專注於教學與學習。

攜手 Windows 教育生態夥伴助力教學轉型

為協助教師降低教學轉型的門檻，並呼應數位學習精進計畫，台灣微軟於去年 9 月攜手宏碁(Acer)、華碩電腦、HP惠普資訊科技、康軒文教事業及微點文教資訊等微軟教育生態圈夥伴啟動「微軟創新教案評選與推廣計畫」，歷時長達 9 個月，共有 43 件教案入選，這些教案涵蓋英文、自然、社會、地球科學、資訊科技、健體及綜合等科目，討論的議題包括故宮文物、SDG永續目標、公共事務、機器人、防災等，培養學生運用微軟教學工具，針對主題進行資料蒐集、討論及分享，培養學生系統思考、溝通、合作、批判及解決問題的能力。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示：「『微軟創新教案評選與推廣』計畫，希望透過微軟創新教師教學現場的實務分享，助力更多的教師轉換教學的思維與使用微軟教學工具的門檻。藉由入選的43件創新教案分享，將協助更多教師一起邁向教學轉型之路。微軟將持續提供更多的科技，賦能教師透過Microsoft 365 AI 及學習加速器，提升教學效率與成效。」

排名第一獲得10萬元獎金

「微軟創新教案評選與推廣計畫」競爭激烈，除教案必須符合教學實證、師生互動、展現學習成果與評量機制、混成式教學、使用 Windows 載具等五大標準外，入選教案的教師還需通過實體或線上活動分享、在 MIE 社群中分享並回答問題以獲得 MIE 點數。經過 9 個月的競爭後，最終由新北市立海山高級中學國中部綜合科李家嫚老師、新北市立雙溪高級中學社會領域 (公民與社會) 與科技領域 (資訊科技) 邱俐瑜老師、苗栗縣立新港國民中小學英語科陳怡君老師，以及國立竹東高級中學地球科學科葉鈞喬老師，分別獲得 MIE 點數排名前四名。除了可依序獲得 Acer TravelMate Spin P6、ASUS ExpertBook B5 Flip、HP EliteBook X360 830 G8、及Microsoft Surface Laptop 4 外，前三名的李家嫚、邱俐瑜及陳怡君教師更可分別獲頒10萬元、5萬元和3萬元的獎金。

聚焦協助教師克服教學轉型挑戰

宏碁台灣區營運事業 / 商用產品事業單位總處長李榮坤、華碩聯合科技業務處副處長黃傑隆，以及HP個人系統事業群業務經理周昱翰等也親臨現場；這些 OEM 夥伴所提供的 Windows 學習載具除了具備高效、提供 USB Port 可連接周邊裝置、WiFi 6 高速聯網外，長達 10 小時的電池續航力更可滿足全天候的學習，翻轉視訊鏡頭和觸控筆也能夠輔助師生因應遠距授課和教學工具多元化，運用載具記錄課程內容、處理簡報文書及繪圖設計。此外，還針對中小學生使用情境提供防摔、翻折、插拔、面板壓力、鍵盤耐用、防潑水及扭轉的軍規設計與測試，讓學生可以放心使用。