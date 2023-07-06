躍紫Violet電動二輪車連鎖賣場進駐台南 首家北區小東店慶開幕大回饋

國內獨創電動二輪車多元品牌暨周邊配備賣場 「躍紫Violet」。繼桃園店掀起熱潮後再度進駐台南成立「躍紫Violet台南北區小東店」，並於2023年7月7日開幕正式提供台南民眾最佳的電動二輪車相關服務，伴隨民眾進入優質的「新世代機車世界」。

「躍紫Violet」自2021年9月進駐位於桃園捷運A19站環球購物中心桃園A19一樓位置後，以寬敞舒適的體驗空間搭配多元電動車品牌及良好技術的維修保養服務，深獲桃園地區居民好評及支持，在看好台南深具親和力的電動二輪車騎乘環境與提供民眾更優質的電動二輪車及周遭相關產品信念，特別選擇北區小東路成立台南首家「躍紫Violet」。

Violet躍紫銷售、維修多面向新品牌賣場服務中。圖/躍紫Violet提供

「躍紫Violet」響應ESG淨零碳排，推出多品牌賣場配合市場趨勢，解決各類電動交通工具(電機、電自、摺疊電單、寵物車等) 購買的方便性，提供消費者一站式購足與多元比價性的優質賣場。

為慶祝「躍紫Violet台南北區小東店」開幕，該店特推出多重好康回饋，只要當日購車不限車種現折1,000元，開幕當日消費金額滿666元 參加五大好康抽獎，數量有限快來搶優惠喔。

躍紫Violet人身部件、維修部建，精美展區 。圖/躍紫Violet提供

新創品牌「躍紫Violet」的誕生是為了完成多元品牌選購、一站式購足，這個新的想法經過多年努力在各項車款、配備與多品牌整合才逐步踏出，一路走來所堅持的是為了要給消費者省時省力、買的放心、用得安心的一個交通工具連鎖賣場新品牌信念。

該店集結國內各大電動二輪車品牌、澳洲品牌SOCO、充電暢銷品牌能海、宏龍老人代步車、MID一秒摺疊店單車、寵物店單車、改裝配品，賣場內皆有，還有超越50種騎士周邊配備人身部件配品，從掛牌電動機車到免掛牌電動輔助自行車一應俱全。

另外台南北區小東維修店、特約推廣店，也同時在Violet躍紫分店服務所有購車車主，經由嶄新經典吸睛店形完美結合店門口的「各類車廠換電站」，喚醒消費者奔馳駕馭的渴望，而透過展現流暢美好的城市移動生活，堅持純淨自然還給人類一個乾淨舒適的空氣及打造最舒適的生活溫度就是VIOLET躍紫綠能的最終堅持。

線上銷售官網：https://www.violetge.com/

桃園實體店資訊：https://reurl.cc/O48b17