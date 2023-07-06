貿協組團前進新南向製造重心 拓展供應鏈新商機

因應疫情與美中地緣政治風險加劇，各國紛紛提出關鍵產業自主化政策，加上供應鏈短化等發展，促使國際大廠積極佈局越南與馬來西亞，增加產能韌性。為此，經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理「2023年馬越電子產業暨物聯網應用拓銷團」，預計10月15日帶領我商前進吉隆坡、河內、胡志明市拓銷，爭取商機。

根據經濟學人預估，新南向內需消費市場年平均成長率6.3%，至2026年預期將達4.8兆美元規模，其中馬來西亞、越南成長力道強勁。根據馬來西亞半導體產業協會表示，近兩年馬國累積E&E產品投資金額高達約420.5億美元，顯示馬國廣被業界視為半導體與電子產品之重要投資地點。越南則是以地理位置優越，與多國簽訂自由貿易協定等優勢，吸引國際手機及電腦相關電子供應鏈廠商至當地投資設廠。

外貿協會表示，為了分散風險，近年來多家美國電子大廠，如Dell、Apple、HP等均加速供應鏈「去中化」，目標為至2025年將5成產能轉移出中國大陸。以Apple為例，越南已成為其產品影像模組生產中心，亦是AirPods耳機主要生產地。旗下多樣產品如iPad、MacBook、Apple Watch等產能均被法人外資預期至2025年均將大幅增加越南生產比重。

而受惠於人口紅利、資源豐富、對外人投資優惠條件，以及積極融入區域經濟整合，使東協成為國際供應鏈重組移轉的重要目的地，我國多家代工大廠均已陸續前往東南亞等地設廠。如鴻海集團已積極布局馬來西亞設置晶圓廠，緯創設置越南子公司、英業達擴大布局馬來西亞檳城等，均係因應產能分布全球化的規劃。

貿協鼓勵我商把握此難得拓銷機會，提早布局，掌握馬越韌性供應鏈商機。歡迎至官方網頁（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/indiavietnam）查詢報名，將於8月20日報名截止。另為協助我電子資通訊產業業者拓銷全球市場，貿協2024年持續規劃一系列海外拓銷活動：「電子與智慧應用赴日旗艦團」（3月）、「美西國際安全科技展參展團」（4月）、「中東歐智慧城市商機開發團」（5月） 、「日本通信放送週（6月）等國際展會，詳情請至外貿協會「活動匯（https://events.taiwantrade.com）」網站查詢。