翔探科技獲得國貿局補助參展Japan Drone 2023

翔探科技獲得國貿局補助參展Japan Drone 2023國際無人機大展， Japan Drone EXPO是創新產業和突顯競爭力的國際型無人機展會，自2016年首次開辦以來，今年已是第八屆，是世界專業級的商業媒合盛事，本屆主題以解決2022年12月日本民航法修訂以來的相關議題，含括『減重』、『高精度』、『長航時』、『高性能』及『避障』等主題，探討『災後復原』、『操作法規』、『航行管理』及『技術升級』等實務層面。

展會期間翔探科技獲得應邀參加日本地方政府『無人機災防應變』規劃，並為Japan Drone 2023中少數來自台灣獨立參展的無人機設計團隊，展位設於全館最大贊助廠商GMO INTERNET Group旁，展期內親臨現場交流的日本商社，包括翔探科技在日本長期合作夥伴Blue Innovation，以及翔探科技日本在地化生產團隊三和電子，三和電子甫上任的新任社長 岡部健一亦親自到訪祝賀。在翔探科技出展期間，獲得眾多潛在客戶的大量關注，包括日本海上陸上自衛隊官員等、富士通、NEC及日本工研院士…等單位陸續造訪，總經理 高丈淵先生率日本社員等6人現場應接不暇。

翔探科技在會場展出承載20公斤的物流、智慧農用AG-1六軸無人機，以及酬載2公斤航拍、巡檢用的AJ40無人機，共兩款，主要呈現該公司自行開發的飛行控制系統，是跨級距、機種、多用途的無人機共通平台，並可與高階系統例如Qualcomm RB5協同作業，延伸開發AI功能的MIT設計、量產精品，面對業界各種客製化需求，翔探科技的電控系統可以將市面上各型無人機機構，完美替換為非紅共應鏈的解決方案，並橫向與各家關鍵系統產品相容、整合，能針對顧客實際需求，提供多樣性的選擇方案。

會中日本其他縣市地方政府，已邀約翔探科技於9月份陸續展開下一波，無人機災防應變運用規劃展示，並同步與當地農、林業者推介翔探科技無人機產品，成功為來自台灣設計，日本製造的日本無人機精品品牌。