打造循環經濟回收再利用 量子工程首推PET輕量化、阻燃發泡材料

量子工程顧問公司於2022年9月研發成功「PET發泡材料為輕量化、阻燃複合材料」，3日在國立勤益科大舉辦成果發表。該PET發泡材可無限制的回收再利用，具有阻燃、隔熱、防震、隔音等四大功能，可衍伸擴大應用於日常生活中的食衣住行等用途及創造高附加價值。此項創新循環材料再利用技術，領先全球首度發表，當天吸引國內石化業、塑膠中心、複合材料業等重量級廠商前來觀摩、尋求合作契機。

量子工程顧問董事長林德培博士表示，量子工程的PET發泡材係屬反應型，具阻燃、不冒煙。圖／李水蓮

林德培博士表示，即使火焰熄滅了，PET發泡材熔融後也不會產生垂滴現象。圖／李水蓮

量子工程顧問董事長林德培博士表示，全球關注碳中和、碳關稅與企業ESG等議題聲浪下，該公司率先利用PET回收粒為原料，具世界獨創的分子結構設計，在PET主鏈崁入阻燃成分，與傳統高分子阻燃材料(添加型、降低物性)不同，係屬反應型，並具阻燃、不冒煙、且熔融後不產生垂滴現象。

量子工程顧問董事長林德培博士(右)與塑膠中心總理蕭耀輝(左)一起參觀超臨界流體設備製程，期許打造低碳減塑的友善環境。圖／李水蓮

此外，結合超臨界流體技術注入二氧化碳併同其他碳氫成分氣體，實現物理發泡連續量化擠出成型，製成品可100％回收再製，材質安全無毒，可無限回收循環使用，打造低碳減塑友善環境，被視為高分子發泡產業的重大進展。

量子工程林孫基博士表示，搭配超臨界物理連續發泡製程，量子工程領先打造再生材料的循環科技。圖／李水蓮

林孫基博士指出，該公司具有特用化學品合成、製造、以及新分子設計的核心技術，以及致力為產業用關鍵性材料客製化研發、生產製造。搭配超臨界物理連續發泡製程，領先打造再生材料的循環科技，目前已有塑膠發展中心、國內石化大廠等業者與量子共同合作投入新產品開發，勢將拓展至食衣住行各產業層面之應用，扮演企業品牌建構綠色供應鏈，成為企業推動ESG的一大助力，實踐產業循環經濟。

林孫基博士進一步表示，量子工程率先利用PET回收粒為原料，利用世界獨創的分子結構設計原理所開發。PET發泡材料是一閉孔性熱塑膠結構，具有一定的剪切、壓縮強度，作為複合材料夾層結構芯材，具有密度低、強度高、吸水性低、隔音絕熱性能好的獨特優勢，作為結構泡沫材料能夠達到顯著增加強度和剛度，但不增加重量。

此外，PET泡沫芯材的力學性能和泡沫密度相關。該材質具耐高溫，優於其他現有發泡材料且易於回收。因此常被用於夾層結構材料芯材，全世界有45％被廣泛應用於綠建築，以及公路運輸、軌道交通、航空、冷凍庫房、風機葉片等領域，減輕重量、節省成本及解決環保回收問題。

全球淨零碳排運動興起，如何有效降低碳排、運用新科技做到真正淨零碳排，量子工程顧問公司長久以來，由林德培博士帶領團隊致力於「綠色低碳製程」、「綠色環境友善材料」與「綠色可循環材料」等創新技術研發，希望與台灣產業一起打造更可永續的未來。