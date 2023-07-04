同昱能源嗣獲貿協桃園辦事處肯定

堪謂為本土太陽能模組廠隱形冠軍「同昱能源」繼日前參展獲內政部長林右昌親往攤位嘉勉後，今(4)日又獲得中華民國對外貿易發展協會(貿協)桃園辦事處主任李建輝親往參訪、肯定，李主任於參觀同昱太陽光電板一條龍生產線後，對於同昱能源何以被譽為桃園隱形冠軍留下深刻印象並肯定有加，表示同昱能源有十足實力代表台灣發光於國際舞台，當場向同昱總經理賀錫耀，力邀參加9月份登場的國際採購商機大會，一舉將優質的MIT太陽光電模組推向全球廣大市場。

李主任於同昱生產線聚精會神聆聽解說。圖/傅秉祥

據了解，於去年底率先同業拿下M6電池模組高效模組認證(VPC)後已開始量產，產品瓦數可達375W，各界採用績效枚不勝舉，舉凡政府(台北市福德坑垃圾掩埋場、太平島系統案→與國軍配合的自發自用型太陽能系統)、台北捷運公司(北投、蘆洲機廠、台灣鐵路局富岡台北機廠)、學校(暨南大學、高雄市大寮國中)、知名大賣場(IKEA高雄、新莊)皆採用該公司的太陽能模組。

李建輝主任(左)高度肯定同昱能源科技賀錫耀(右)帶領同仁戮力生產優質太陽能電池模組及相關產品，堪稱台灣綠能產業之光。

同昱能源總經理賀錫耀表示，M6模組已完成高效模組VPC認證，迄今已出貨約3MW，七月將再放大生產量，訂單已排到九月以後，有效帶動國內模組與國際主流規格接軌，除此，去年推出的防水框架模組，其專利卡榫加溝槽導流設計，能大幅提升小屋頂或停車棚的遮雨效果且板與板密接不漏水更強化競爭優勢!創立於2005年，同昱堪謂台灣發展最悠久的太陽能模組廠，藉由製造、銷售、服務一條龍，及提供產品保固最久(長達20年)經營下，已站穩台灣前五大模組廠，去(2022)年營收、利潤雙創高峰，未來發展可期。