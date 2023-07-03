表揚綠色金融領航者　第三屆台灣永續投資獎頒獎

持續推動我國永續投資環境，台灣永續能源研究基金會(TAISE)長期與國內外產官學機構共同打造交流平台。除了辦理「2023第三屆台灣永續投資獎」，獎勵運用專業發揮「機構影響力」與「個案影響力」的金融機構，同時舉辦「TWSIF台灣永續投資論壇」，期待透過實體與線上互動，促進永續金融轉型。

TAISE董事長簡又新大使表示，統整各投資顧問與智庫的統計，當今全球永續基金資產管理規模已經達到2.74兆美元，其中單看ESG相關ETF資產規模，超過5,400億美元，且還在持續加速成長中。而台灣永續投資市場也同樣熱絡，無論永續基金或整體機構投資人永續投資總額都不斷攀升，在永續主題投資、影響力投資、股東行動、企業議合及ESG創新都有傑出表現。

他提到，這股永續投資熱潮，也反應在本屆投資獎參賽情形上。根據執行委員會統計，今年參獎件數較2022年成長43%，從參賽內容也顯示國內許多新ESG基金類型正蓬勃興起，ESG研究和產品供應數量及範圍都不斷擴張，且還將持續蓬勃發展。

台灣永續投資獎機構影響力獲獎企業合影。圖／TAISE提供

「機構影響力」召集人、前金管會主委王儷玲呼應，永續投資已經成為主流，預估2025年全球ESG資產將占全球總管理資產三分之一以上，無論台灣企業本身、現有金融法規和各金融機構提供的綠色金融服務、整體生態系平台運作等，都必須要更積極應對，期待所有金融機構共同努力，「改變台灣從永續金融開始」。

而「個案影響力」召集人、前金管會主委丁克華更感佩許多投顧、投信公司，儘管整體資金較小、員工人數較少，但透過ETF等商品，對整個社會投資人都是很好的教育，帶動龐大社會影響力。而國際合作發展基金會雖然不是金融機構，但運用投融資工具積極參與全球永續轉型計畫，提升我國國際形象的表現更讓人印象深刻。

台灣永續投資獎個案影響力獲獎企業合影。圖／TAISE提供

第三屆台灣永續投資獎區分「機構影響力」與「個案影響力」兩大項，其中在「機構影響力」方面，國泰金控與旗下各子企業分別榮獲金控、壽險、銀行、證券與投信五組典範獎，領先各金融集團，成績最為耀眼；而在「個案影響力」也得到二金二銀，企業議合與ESG創新表現，備受評審讚賞。

國泰金控投資長程淑芬表示，國泰2014年成立責任投資小組，團隊持續與國際接軌、領先加入各項倡議，同時與國內大學合作，建立系統性架構，所有投資投信決策100%納入ESG管理。至於股東行動和企業議合方面，不光是督促，更採取協助態度與投資企業同行。對於國泰而言，獲獎固然開心，更期待能成為對世界最好的企業(Best for the world)。

一舉獲得投信組機構影響力典範獎、以及永續主題投資、影響力投資、企業議合、ESG創新等四項個案影響力三金一銀，元大投信董事長劉宗聖鼓勵各企業不僅要延攬跨域專家加入領導階層，更要積極培育永續人才。對此，元大持續出版書籍，致力推廣投資人教育，同時進入校園開設課程，實踐「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」永續願景。

回應整體國際「反漂綠」要求，今年永續投資論壇的主軸聚焦「誠信透明的淨零轉型」(Transition, Transparency, Integrity)，邀集國內外產官學各界聚集探討最新永續投資趨勢、規範和實務作為。

日本永續投資論壇主席荒井勝提到，儘管這些年對於企業永續資訊透明揭露的規範愈來愈清晰，但包括ESG的定義不明，缺乏人權、賄賂、公平競爭等最低保護措施等關鍵要求都還需要更強化，避免誤導投資者。

西班牙永續投資論壇(Spain SIF)副執行長 Andrea González則認為，當各界已經逐漸認識永續和影響力投資之後，現在必須提高績效透明度，伴隨參與者和監督機構高度參與，擴大社會對永續金融的支持，並且「停止繼續紙上談兵，開始行動！」

國際觀點以外，論壇也邀請台新金控首席經濟學家李鎮宇博士、以及標普全球評級大中華區業務鍾尚民高級經理介紹「永續投資實務與趨勢」與「全球永續投資發展」，同時舉辦「台灣如何建構永續影響力投資新生態系」以及「全球永續投資發展與國際典範分享」主題座談會；還安排國立臺北大學商學院、TAISE分別發表台灣永續投資調查、以及國際金融ESG專案研究成果。