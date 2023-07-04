台灣精品遨翔臺東鹿野天際 熱氣球搭載貿協品牌宣傳

「台灣精品」福熊出沒在臺東夜空，一起為臺灣國際熱氣球嘉年華活動拉開序。2023臺灣國際熱氣球嘉年華於6月30日正式開幕，經濟部國際貿易局與外貿協會合力推動的臺灣產業形象廣宣計畫（以下簡稱台灣精品）今年第十度與臺東縣政府合作，讓「台灣精品」熱氣球再度遨遊臺東鹿野天際。今年更首度於光雕音樂晚會中以700架無人機展演在鹿野夜空中呈現「台灣精品標誌」及福熊意象，展現臺灣精品的優質形象和熱情活力。

熱氣球嘉年華首日6月30日清晨的啟航儀式，由外貿協會行銷專案處處長李文鉦代表出席，並表示臺東熱氣球嘉年華已是我國具指標性之國際活動，每年吸引國際熱氣球愛好者參加，創新多元的各式造型熱氣球也吸引眾多國內外觀光客，「台灣精品」很高興連續十年與臺東縣政府合作，藉由熱氣球嘉年華這種國際化的慶典，增加「台灣精品」國際能見度。隨後與臺東縣縣長饒慶鈴、桃園市市長張善政、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等貴賓共同釋放百顆五彩繽紛的空飄氣球，為2023臺灣國際熱氣球嘉年華正式揭開序幕。

「台灣精品」在鹿野高台活動現場更設有攤位，除了展出獲獎產品外，也推出九宮格拼圖及「郵你真好」等有趣的小遊戲，參與的民眾可獲得「台灣精品」專屬小禮物，另外，於「台灣精品」FB、IG粉絲頁，以及PChome「台灣精品」專區也均有辦理專屬活動，歡迎全家大小一同共襄盛舉，感受「台灣精品」的熱情！

臺灣國際熱氣球嘉年華成為暑假最受期待的盛事之一，「台灣精品」與臺東縣政府攜手合作，為觀眾們呈現一場精彩絕倫的活動。在這連續60天的嘉年華中，遊客們將享受到熱氣球表演的壯觀景象，同時也有機會體驗到「台灣精品」的獨特魅力。