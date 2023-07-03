甲尚科技展示創新虛擬人物與動畫解決方案

甲尚科技執行長 陳久正 分享甲尚科技現在與未來的軟體技術方向。圖／業者提供
甲尚科技執行長 陳久正 分享甲尚科技現在與未來的軟體技術方向。圖／業者提供

引領創作者突破 AI 浪潮，進入高效率數位創作的新境界

甲尚科技於6月29日舉辦2023 產品發表會， 由甲尚科技執行長陳久正引領開場，分享數位娛樂產業和生成式 AI 興起的創作趨勢。 在這個充滿機會與挑戰的時代，如何拓展創作空間， 讓數位科技成為最佳的創作推手?甲尚科技執行長陳久正表示，甲尚的核心競爭力就是不斷優化 auto animation 自動化動畫技術，節省使用者的製作時間，完成高品質的成果，這就是甲尚科技展現解決問題的務實能力。

不論是 2D 動畫工具 Cartoon Animator ，還是 3D 角色生成工具 Character Creator， 3D 角色動畫工具 iClone， 藉由甲尚設計的標準先進製程， 不僅動畫資料可以 2D/3D 角色相互套用，所創建的 3D 角色一體多用， 可適用於影視等級、AAA 遊戲、AR/手遊，甚或低面數的群眾角色，大大提升 3D 角色設計的總產能，不論是專業製作公司、工作室，或一人戰鬥的自由工作者，都能快速產出符合質量與獨特性的動畫成果，解決了傳統製程中 80% 以上人力成本都投入在手工調修動畫的資源耗費。 此外， 甲尚 Actor Core 是全球最大的角色動作平台， 於去年推出 AccuRig 免費綁定骨架工具，更是直接解決建模後專業的 Rigging 難題。

甲尚科技研發多種自動化工具，協助用戶有效縮短創作製程時間。圖／業者提供

會中特別展示最新力作 – HeadShot 2.0v ， 正是甲尚以 AI 技術將照片或任何 3D 模型變成 3D 頭像的 Character Creator 插件， 讓現場參與的創作者們相當驚豔，顛覆一般人對 3D 動畫是大成本大製作的迷思，吸引美術設計、媒體特效等專業人才的注目。 在這個數位虛擬時代的未來進行式，打開了各種行業在行銷、廣告、甚至商業模式的嶄新可能。執行長陳久正也提到 : 『甲尚科技未來將善用 AI 技術，除了強化自動生成的競爭力， 也預計推出素材企業授權方案，成為角色動作資料庫 AI 深度學習的基礎資料提供者， 保障 AI 原始資料的合法著作權， 成為 AI 浪潮的友善加速器。』。

沸騰了映像 涂維庭總監也於會中分享公司使用甲尚工具的快速製程。圖／業者提供

近期台劇最熱門的視覺特效公司- 沸騰了映像， 凃維廷總監則是本次發表會的特別亮點，毫無保留地分享運用數位替身與群眾動畫的製作流程，達到節省預算的應用解方。對於國內影視從業人員以數位科技創造高品質的視覺特效，帶來最好的實證啟發。

這是數位創作與虛擬世界共生的新紀元，善用新工具進而產生新思維，人人 都能打造屬於自己專屬的創作生存法則。

文 簡立宗

工商時報