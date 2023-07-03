甲尚科技展示創新虛擬人物與動畫解決方案

引領創作者突破 AI 浪潮，進入高效率數位創作的新境界

甲尚科技於6月29日舉辦2023 產品發表會， 由甲尚科技執行長陳久正引領開場，分享數位娛樂產業和生成式 AI 興起的創作趨勢。 在這個充滿機會與挑戰的時代，如何拓展創作空間， 讓數位科技成為最佳的創作推手?甲尚科技執行長陳久正表示，甲尚的核心競爭力就是不斷優化 auto animation 自動化動畫技術，節省使用者的製作時間，完成高品質的成果，這就是甲尚科技展現解決問題的務實能力。

不論是 2D 動畫工具 Cartoon Animator ，還是 3D 角色生成工具 Character Creator， 3D 角色動畫工具 iClone， 藉由甲尚設計的標準先進製程， 不僅動畫資料可以 2D/3D 角色相互套用，所創建的 3D 角色一體多用， 可適用於影視等級、AAA 遊戲、AR/手遊，甚或低面數的群眾角色，大大提升 3D 角色設計的總產能，不論是專業製作公司、工作室，或一人戰鬥的自由工作者，都能快速產出符合質量與獨特性的動畫成果，解決了傳統製程中 80% 以上人力成本都投入在手工調修動畫的資源耗費。 此外， 甲尚 Actor Core 是全球最大的角色動作平台， 於去年推出 AccuRig 免費綁定骨架工具，更是直接解決建模後專業的 Rigging 難題。

甲尚科技研發多種自動化工具，協助用戶有效縮短創作製程時間。圖／業者提供

會中特別展示最新力作 – HeadShot 2.0v ， 正是甲尚以 AI 技術將照片或任何 3D 模型變成 3D 頭像的 Character Creator 插件， 讓現場參與的創作者們相當驚豔，顛覆一般人對 3D 動畫是大成本大製作的迷思，吸引美術設計、媒體特效等專業人才的注目。 在這個數位虛擬時代的未來進行式，打開了各種行業在行銷、廣告、甚至商業模式的嶄新可能。執行長陳久正也提到 : 『甲尚科技未來將善用 AI 技術，除了強化自動生成的競爭力， 也預計推出素材企業授權方案，成為角色動作資料庫 AI 深度學習的基礎資料提供者， 保障 AI 原始資料的合法著作權， 成為 AI 浪潮的友善加速器。』。

沸騰了映像 涂維庭總監也於會中分享公司使用甲尚工具的快速製程。圖／業者提供

近期台劇最熱門的視覺特效公司- 沸騰了映像， 凃維廷總監則是本次發表會的特別亮點，毫無保留地分享運用數位替身與群眾動畫的製作流程，達到節省預算的應用解方。對於國內影視從業人員以數位科技創造高品質的視覺特效，帶來最好的實證啟發。

這是數位創作與虛擬世界共生的新紀元，善用新工具進而產生新思維，人人 都能打造屬於自己專屬的創作生存法則。