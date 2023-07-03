町洋40週年 成就「以端子台製造為核心的全球化服務」

與政大攜手合作，打造示範場域，建立完整數據規劃體系

町洋集團10年前(約2013年)鎖定以端子台製造為核心的全球化服務為發展重點，開始進入數位化與推動企業國際化。2023年的今天、40週年前夕，町洋在八、九個國家已然或者即將設立銷售據點，在人才運用、稅務優惠、資源及法令等各方面，本著「尊重在地、雙贏融入、共生共榮」，一步一步擴大國際化版圖，並以專精於提升產品質量完勝，成就「亞洲第一大端子台製造廠」翹楚地位，在國際工控界極具競爭力。本報特別專訪町洋企業創辦人之一的吳上財董事長。

町洋戰情室。

問：2023年上半年營運成果與亮點？

答：2023年雖然迎來全球解封，但經濟延續2022年下半年疲弱態勢，並持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈調整生產據點比重及去庫存等因素影響，使得企業在經營上面臨更大的挑戰，必須更快速的回應環境變化。

在這樣的背景下，町洋上半年的整體營收大致與去年同期持平，不再有疫情紅利的超額成長，但開拓新場域的應用，是我們今年上半年的營運亮點。我們與客戶更緊密地結合，迎接新產業的應用需求，在儲能、智慧製造、自動化擴展更大商機。

問：「以端子台製造為核心的全球化服務」營運主軸下，近年的重要建置有哪些？

和國立政治大學宣布合作成立「政大-町洋聯合研發中心」，實現「千萬機台上雲端」。圖/陳逸格攝

答：我們實現了智能樞紐智能工廠，台灣五工廠與政大攜手合作，打造示範場域，建立完整數據規劃體系，快速回應全球各地的需求。透過高效的資源調動，我們實現了一地製造、全球服務。智能化技術為核心的生產模式。

問：町洋去年落成的新環保概念廠，主要以節能綠建築概念設計。還有哪些作為，以順應淨零減排的時代潮流？

答：因應淨零減排趨勢，我們引入全棟綠能建築與斷熱鋁合金雙層Low-E玻璃隔熱，自然形成煙囪效益，實現自然排氣循環。全廠全面綠化，將雨水回收再利用，為綠色景觀提供源源不斷的水源。且挑高到頂的走道，也讓整廠空氣快速流通，達到全廠區空氣優化。我們使用各項新的結構設計以達成零排放，以環保為目標，為地球盡一份力。

問：近期AI應用為熱議關鍵字。町洋也透過AI數據分析有效掌握，在行銷、市場及業務等面向都能做出精準決策，請舉例說明。

答：政大合作專案與AI應用有：APS生產排程、即時品質預測和肇因分析，原物料成本AI數據分析。提升生產排程效率、品質管理效率，優化原物料成本、庫存控制和產品定價，為經營管理提供決策支援資訊。

町洋昆山廠。

在業務上，我們透過客戶在官網的留言，嘗試運用AI工具去挖掘客戶留言中的潛在需求或是關鍵字，分析以及預測後續的成交機率，進一步採取對應措施。

問：下半年重要計畫。

答：經歷疫情後，線上與線下整合銷售成為主流。町洋順應時代風潮，成功打造了線上下單系統DMS+，滿足經銷商和一般客戶的需求。DMS+ 數位化平台深入到每個角落，實現全方位的數位化銷售體驗。同時，該系統也與經銷商攜手合作，創造更大的利益，實現共榮共生。町洋致力於為客戶提供卓越的銷售服務，與時俱進，引領未來的數位商務發展。

另一營運重點是成立儲能專案，全力發展創新的儲能解決方案。我們深知，儲能是實現可持續能源轉型的關鍵。透過技術創新和不斷研發，我們致力於提供高效、可靠的產品應用於儲能系統，以滿足未來能源的需求。了解更多訊息，請上網：https://mp.weixin.qq.com/s/Dj-WBaB3JQfF9w1Ggng_Sg