台電再奪兩殊榮 六連霸亞洲CSR大獎

今年再奪「綠色領導獎」與「社會公益發展獎」兩獎，歷年來獲10座大獎

為實現地球永續，台電擬定五大永續發展圖像並積極落實，過去六年來，已六度榮獲被譽為亞洲評價最高CSR大獎「亞洲企業社會責任獎」(AREA， Asia Responsible Enterprise Awards)，今年再度奪下「綠色領導獎」與「社會公益發展獎」兩項殊榮，歷年來總計獲得10座大獎。

台電副總經理徐造華分享，台電擬定的五大永續發展圖像包括永續電力提供者、智慧電網領航者、智能生活服務者、友善環境行動者、企業社會責任實踐者，這五大圖像幾乎含蓋了聯合國SDGs17項永續行動指標，藉由AREA這個國際獎項，肯定了台電在這些方面的實質成果。

以「友善環境」與「合理成本」為使命

徐造華說，台電的使命是「以友善環境及合理成本的方式，提供社會多元發展所需的穩定電力」，為達「合理成本」這一使命，台電時時刻刻思考如何穩定電力供應、如何保持合理電價及用什麼能源發電，而友善環境這一理念，台電也落實在各電廠，如高雄興達電廠永安濕地維護、台中電廠變身螢火蟲的家等，此外讓散佈在全台各地的台電員工參與地方環境保護與關懷地方，也是台電長久以來默默在做的事。

台電近年亦深植軟實力，自1980年代晚期於新北瑞芳接續管理維護在地文化資產，持續投入文資保存並結合公共藝術，帶動在地多元發展，於2019年中秋夜點亮塵封超過30年的十三層遺址，榮獲德國紅點設計大獎及日本Good Design Award等國際獎項。

國際肯定金瓜石神社修復

台電自2017年展開歷時5年的「金瓜石神社修復計畫」，讓金瓜石神社採用殘跡保留、保護樑柱不倒方式進行修復，並依歷史文獻沿參拜道路種植上百棵櫻花樹，而為讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，更將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。

完成修護後，台電於去(2022)年中秋連假推出「黃金盛典藝術祭」，結合公共藝術，帶動在地多元發展，這個活動吸引上萬名遊客湧入，一睹百年古蹟再現歷史風華，今年獲得「社會公益發展獎」的肯定。

台南鹽田打造首座光儲合一電廠

台電延續去年憑藉淨零排放策略首獲AREA「綠色領導獎」，今年以儲能系統結合台南鹽田光電場，打造國內首座MW（百萬瓦）級「光儲合一」場域，再獲肯定。徐造華說明，為兼顧電力穩定與淨零排放，台電除強化智慧電網韌性外，也致力推動智能服務及擴大綠電提供。

現階段台灣電力在白天已有動輒超過600萬瓩太陽光電強力支撐，確保白天尖峰用電無虞，為讓每一度綠能效益極大化，台電結合年發2億度綠電，每年帶來超過10萬公噸減碳效益的台南鹽田光電場，設置裝置容量20MW，總儲電量2萬度，等同可提供4萬家庭1小時用電的儲能系統，打造國內首座「光儲合一」場域。

台電表示，南鹽光儲能具快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，留到夜間或突發事件時供電，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。