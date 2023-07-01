越南興安省設立第一個台灣高科技產業鏈工業園區 廣邀台灣業者進駐

越南興安省設立第一個專為台灣高科技產業鏈的工業園區TICP(Taiwan Industry Chain Industrial Park)，台越工商合作發展協會6月29日特別邀請越南興安省經濟顧問團、TICP工業園區開發公司-越南安美工業區投資公司董總來台，為有意前往越南投資設廠的台商企業召開說明會，吸引數十家台商企業參加，會中安排已有意前往設廠的台商企業簽署投資意向書，相關投資、設立流程、稅務等交流熱烈。

說明會有興安省經濟顧問一行人，以及越南安美工業區投資公司董事長謝玉秀與總經理阮遵，以及我國策顧問秦嘉鴻、駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇與投資組長黎光俊等人受邀參加。

台越協會舉辦越南興安省台灣高科技產業鏈工業園區投資說明會合影。圖／台越協會提供

國策顧問秦嘉鴻受邀致詞表示，看到越南近年來在經濟發展的成果與台越雙方在經貿產業方面日趨密切合作，特別感謝駐台北越南經濟文化辦事處近年來提供台商多方面協助，積極促成雙邊合作。他並肯定台越協會對台越雙方的諸多合作交流付出與貢獻。

駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇致詞，祝賀雙方企業以新型合作模式在越南興安省設立台灣高科技產業鏈工業園區，武進勇強調台商在越南投資日趨活躍，據統計今(2023)年上半年台商新項直接投資越南金額達5.43億美元，超越去(2022)年全年總額，希望雙方企業繼續開拓有利條件，創造共贏成果。

台越協會ICT委員會主委、同時是電電公會委員會主委陳宏欽表示，美中貿易戰、金融戰、科技戰不停歇，迫使在中國大陸設廠的台商，必須另覓適當的生產基地，以免遭受波及，並求新的發展機遇，越南擁有人口紅利、地利、文化接近等優勢與優點，成為台商新設生產據點的首選，也因此越南各省都有設立工業區，吸引台商投資設廠，但台灣的高科技產業發展，已形成產業供應鏈的聚落式抱團發展模式，興安省瞭解台商企業此抱團發展的趨勢，設立第一個台灣高科技產業鏈工業園區TICP，在工業區中特設一個專屬台灣高科技產業鏈的區中區。

台越協會長期以來協助台商前進越南投資，深化台越民間務實合作。台越協會理事長吳品蓁表示，興安省位於越南首都河內東側，車程約40分鐘，距內排國際機場近，東側也近海洋，可接海運，南北距早期台商設立的永福省、南平省也近，陸運、空運都方便，等於是三角中心，擁有地利之便;也因距河內大都會近，未來設廠工作容易吸引到年輕人與高管人才，而興安省近期才快速發展工業區設立，並提供租稅優惠減免條件，是台商尋覓生產據點發展的好機會。

興安省台灣高科技產業鏈工業園區TICP第一期規劃土地面積193公頃，已有7家台商決定進駐，第一期估計可容納共約30家廠商，第二期目前規劃317公頃，以及設立電鍍業的環保專業園區70公頃，發展前景可謂後發先至。