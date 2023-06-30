威剛科技永續捷報！ 連四年獲「亞洲企業社會責任獎」

全方位深耕企業永續，實踐永續未來願景

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌 ─ 威剛科技 (3260) 以持續落實「永續發展」、「永續人才」與「永續關懷」，引領更美好的永續未來，一舉奪下「亞洲企業社會責任獎」中「社會公益發展」與「人力投資」二項大獎，這同時也是威剛自2020年起四度蟬聯AREA獎項肯定。

威剛科技董事長陳立白先生表示「威剛科技致力於以科技引領更美好的明天，將ESG的實踐貫徹在威剛的永續願景裡，發揮企業力量，成就社會永續，很榮幸四年來獲『亞洲企業社會責任獎』五項大獎殊榮，威剛將持續深耕企業永續作為，以蜂鳥精神引領大眾飛躍未來！」

科技創新，推動永續發展

威剛致力於利用自身力量推動科技創新、拓展永續發展的邊界，包含推出「綠色儲存概念系列產品」提供消費者更低碳、低耗能的選擇；推出「全台第一款大型商用電動三輪車」發展綠色物流；更研發「C-Rob AMR」開拓智慧醫療領域。

威剛將研發環境友善的產品與服務視為使命，推出產品機身使用PCR材質（Post-Consumer Recycled, 消費後再回收）為主要原料的綠色存儲產品，此系列產品皆以在地取材、製造，減少更多碳足跡，在製造過程中最高可減少48% 碳排量；包材也採用獲FSC認證（Forest Stewardship Council, 森林驗證），從內到外皆以環保材料製作，是威剛實踐ESG的綠色存儲概念產品。

自然資源永續發展在日益嚴峻的全球暖化下已是全球共同追求的目標，為提高物流業運送效率並改善物流業逐漸推高的碳排量，威剛推出全台第一款商用電動三輪車，以「零排放」的電動三輪車成功為物流業最後一哩路的配送提供全新解決方案。威剛更攜手新竹台大醫院共同研發「C-Rob AMR智慧自主移動機器人」，透過人機協作提升感染管制效能，建立清潔消毒的防護網，期透過跨領域創新，帶動台灣醫療與科技產業轉型與升級。

全齡教育，培育永續人才

威剛認為人是企業與社會的橋樑、是企業達成永續的關鍵，歷年來推展全齡教育，孕育社會所需的未來棟樑，包含「威剛親子繪畫暨攝影比賽」以培育跨界人才與「蜂鳥希望基金」以散播永續DNA。

威剛發展S（科學）、T（科技）、E（工程）、A（藝術），及 M（數學）的跨領域綜合教育，培育科技與人文素養兼備的人才。自2018年開始，威剛每年舉辦「威剛親子繪畫暨攝影比賽」，透過藝術領域深植孩童創意思維，整合實作科學培養知能整合，培養孩子成為未來世代。

另一方面，有感於「體育」是全世界共通的語言，偏鄉小學投注於運動、體能發展的資源相對匱乏，威剛於2022年成立「蜂鳥希望基金」，贊助全台偏鄉小學運動團隊體育設備，目前已贊助多達10種運動，2023年更擴大至全球，包含美國、墨西哥、巴西等地，期透過集團的力量，健全全球體育環境。

社會參與，倡導永續關懷

威剛以「身體力行創造無限影響力，定義創新未來」為出發點參與社會，攜手產官學與公益團體，關懷弱勢，以溫暖帶動愛的正向循環；威剛更於22周年品牌日，結合線上線下推出全球綠色挑戰，倡導大眾共同實踐社會永續發展目標。威剛承諾將持續推展全方位永續行動，引領大眾心之嚮往的永續未來！