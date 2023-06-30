三創生活3F全新改裝 創造以人為中心 PLUS更精彩的科技生活
三創生活做為台灣最具影響力的科技生活商場，6/29（四）發布了全新升級的品牌理念。目的是回歸以人為科技的價值核心，要讓科技與日常生活無縫接軌，讓科技成為每個人生活中的 “PLUS“，不只是賣產品的商場，更要致力滿足消費者不同的科技生活態度。
三創生活總經理 賴寶月在今日的記者會中指出：「當大家都還停留在如何銷售科技產品時，我們思考的是如何讓科技為顧客的生活加分，除了最符合消費者需求的科技商品外，豐富多元的展覽、體驗、舒適的購物空間、以及永遠讓顧客安心、放心的專業服務，三創生活就是大家生活裡的PLUS（+），帶給大家的是更Smart的「科技生活」態度。」
為實現這個理念，三創生活宣布將進行一系列全新升級，目的是讓每一位消費者，都能輕鬆在這找到屬於自己的科技生活風格。在過去，科技常讓人感到充滿距離，覺得科技既冰冷又難懂。除了科技達人，一般人很難理解如何讓科技融入到日常生活中。因此三創生活認為科技不該只是一種冰冷的工具或裝置，它應該成為人們精彩生活中的一種助力，帶給人們樂趣和便利。所以當大部分的傳統3C賣場還在以商品銷售為主要目標時，三創生活選擇了另一條路，決定以人做為科技生活的主體，從心出發，思考科技如何為人們的生活大大加分“PLUS”，這不只是一種口號，更是一種生活態度的改變，它意味著就算你不是科技達人，只要來三創生活，每個人都可以輕鬆成為科技生活家。
三創生活擴大了目標消費族群，只要有科技需求的對象，都應該能在此享受完整的服務體驗。對潮流敏銳度高的年輕人來說，三創生活是他們的科技遊樂園；對音樂創作充滿想法的音樂達人，三創生活是他們靈感與火力的彈藥庫；對喜歡逛百貨公司的時尚OL來說，在三創生活挑選科技產品，比挑口紅還簡單；對上班族來說，三創生活是他們的黑科技補給站；對銀髮壯齡族來說，誰說科技生活就只能發發長輩圖，在三創不但能體驗VR、還能輕鬆學習空拍機，只要接受科技的心夠年輕，逆齡就不是問題。
三創生活並對三樓商場進行了升級改造，將三樓的櫃位進行了全新的風格設計，使其看來更加現代化和人性化。在這裡，所有人都能快速找到適合自己的科技產品，不論消費者的性別、年齡、職業或興趣是什麼，都有對應的產品與週邊能輕鬆滿足他們的需求，還有親切的產品體驗與說明，所有的服務以人為核心。這是過去在一般3C賣場或線上購物平台以商品銷售為核心，體驗感是完全不同的。所以消費者可以在舒適的環境中體驗並學習，享受這些科技帶來的便利和樂趣。
三創生活深信，科技應該成為改善人們生活的工具，而非單純的時髦科技。透過三創生活，我們希望可以提供消費者一個可以與科技產品互動、感受科技的場所，而非只是一個簡單的購物地點。對於消費者來說，三創生活將是他們科技生活的新起點。無論是需要什麼樣的科技產品，或是想了解哪些科技趨勢，他們都可以在這裡找到答案。而對於廠商來說，三創生活將是他們展現品牌形象、與消費者互動的絕佳平台。我們期待在這裡見證科技與生活的美好結合，期待見證更多科技帶來的生活改變。
三創生活的全新升級，將帶來的不僅僅是全新的購物體驗，更是一種生活態度的轉變。在這裡，消費者可以與科技產品近距離接觸，感受科技帶來的生活便利，並將這種便利融入日常生活。這是三創生活的理想。相信透過三創生活的努力，科技將不再只是冷冰冰的機器，而是生活中的溫暖夥伴。我們期待所有消費者都能在三創生活找到屬於自己的科技生活風格，並將科技融入生活，讓生活因科技而更精彩。三創生活期待和消費者一起打造更精彩的科技生活及更美好的未來。讓科技成為我們生活中的”PLUS“，讓生活因科技而更精彩。
【3F新櫃登場】全新進櫃品牌介紹：
融合攝影、VR、影音創作、智能辦公設備、新創設計、嗜好收藏、戶外休閒等不同品牌旗艦店、讓三創生活以更貼近消費者的需求，打造屬於自己精彩的科技生活，以下為全新進櫃品牌介紹：
Backbone Collection-全台首店
Backbone Collection 居家選品以都市質感生活為基調，代理Mindcase®、MODIG、TOUU與AUXO品牌，精心挑選來自世界各國的經典居家家飾，提供消費者在忙碌的都市生活中找到片刻的寧靜與舒適。
Cooler Master-全台首店
Cooler Master創立於1992年，業務拓展至全球超過37個國家，致力於提供PC零組件、電競周邊、沉浸式體驗等產品，打造科技與生活品牌。除了挑戰並突破現狀，使用最新科技打造最獨特、最新奇的產品體驗。未來也將提供全新的品牌體驗（例如Master XP、CMODX、IMX）與商業模式，玩家更多的選擇與服務。
CS Emart正成購物-全台首店
正成影視集團成立於1959年，深耕台灣超過一甲子，始終秉持「誠信、創新、專業、服務」的經營理念，提供最完善的影視聽設備。因應數位世代的大躍進，影像拍攝與錄製越來越普級化，平面影像與動態影音的內容產製需求逐漸成為主流，YouTuber、網紅經濟與Podcast潮流方興未艾，正成影視集團以一條龍的方式，滿足客戶們最佳的影視聽設備解決方案。
WitsPer智選家 Energy Station-首間旗艦體驗店
智選家全新旗艦店Energy Station以全新樣貌迎接喜愛3C、熱愛科技的智友們，智選家重視消費者渴望實際體驗、親身經歷的需求，也了解消費者對於全新科技產品的好奇疑惑，透過智選家店員專業且親切的服務，帶給您不同於傳統店面的全新感受，滿足您對於科技的幻想以及好奇。體驗科技，智在生活，To Be WitsPer。
FIN-全台首店
FIN成立於2015年，主打電競椅、人體工學椅、以及電腦周邊配件;秉持著好還要更好的理念，找尋高品質零件與創新的工藝技術，推出各式獨具特色的宅商品，更邀請世界知名街頭藝術家、經典賽車款聯名合作，打造科技與生活的舒適結合，並且規劃主題式的情境體驗區、不定時優惠活動等。
Flexiwork康萊-全台首店
康萊是一間於1978年在台成立的公司，以外銷室內設計用五金為主，多年來持續專注於本業，外銷國家超過82國。2013年開始推動升降桌展品，打造動態調整符合人體工學的舒適空間和使用情境，讓使用者在辦公室或家中能夠輕鬆調整高度以維持舒適的工作狀態。康萊認為人們應該要進行更多肢體活動，減少長時間的坐著，因此提出了「坐酸就站，站累就坐」和「坐站交替，解放脊椎」的理念，鼓勵人們適時地調整姿勢，保持健康。康萊的產品以人性化設計為主要特色，不僅能提高工作效率，還能讓使用者保持良好的身體健康。
IQCARE時尚電動車專屬平台
IQCARE的平台精神為Intelligent+Quality的Electric CAR，同時CARE所有電動車主的車內時光。IQCARE有感於後疫情時代的來臨，人們對於密閉空間的環境清淨要求更高，故在開幕首波特別推薦台灣品牌LINK BEAR的功能型濾網，藉由椰殼活性碳過濾層加強除臭效果外，更搭配美國Purafil抗菌技術，提供所有車主最優質的用車環境。
MOZTECH-亞洲首店
MOZTECH成立於2007年，MOZTECH三創生活店為亞洲第一間 MOZTECH 墨子科技專賣店，加法的創意，簡法的生活，跳脫既有框架用前衛的思想改善日常中小小的不便，直覺、便利、更迎合使用者，用美好的設計創造更好的生活，商品涵蓋電子消費品、通訊設備周邊等，台灣團隊將持續用心打造最完美的科技產品及最好的產品體驗。
Zippo-全台首間新創未來店
Zippo成立於1932年，擁有經典設計以及可靠的性能，以耐用、易用及卓越品質，成為使用者與收藏家的首選，至今已經生產超過6億個防風打火機，秉持著對產品工藝的極致追求，ZIPPO始終維持著不變的高品質，並且堅守著終身保修的承諾。