三創生活3F全新改裝 創造以人為中心 PLUS更精彩的科技生活

三創生活做為台灣最具影響力的科技生活商場，6/29（四）發布了全新升級的品牌理念。目的是回歸以人為科技的價值核心，要讓科技與日常生活無縫接軌，讓科技成為每個人生活中的 “PLUS“，不只是賣產品的商場，更要致力滿足消費者不同的科技生活態度。



三創生活總經理 賴寶月在今日的記者會中指出：「當大家都還停留在如何銷售科技產品時，我們思考的是如何讓科技為顧客的生活加分，除了最符合消費者需求的科技商品外，豐富多元的展覽、體驗、舒適的購物空間、以及永遠讓顧客安心、放心的專業服務，三創生活就是大家生活裡的PLUS（+），帶給大家的是更Smart的「科技生活」態度。」

三創生活總經理賴寶月表示三創生活思考的是如何讓科技為顧客的生活加分。圖／業者提供

為實現這個理念，三創生活宣布將進行一系列全新升級，目的是讓每一位消費者，都能輕鬆在這找到屬於自己的科技生活風格。在過去，科技常讓人感到充滿距離，覺得科技既冰冷又難懂。除了科技達人，一般人很難理解如何讓科技融入到日常生活中。因此三創生活認為科技不該只是一種冰冷的工具或裝置，它應該成為人們精彩生活中的一種助力，帶給人們樂趣和便利。所以當大部分的傳統3C賣場還在以商品銷售為主要目標時，三創生活選擇了另一條路，決定以人做為科技生活的主體，從心出發，思考科技如何為人們的生活大大加分“PLUS”，這不只是一種口號，更是一種生活態度的改變，它意味著就算你不是科技達人，只要來三創生活，每個人都可以輕鬆成為科技生活家。

三創生活副執行長張慈玫認為科技能創造更好的生活。圖／業者提供

三創生活擴大了目標消費族群，只要有科技需求的對象，都應該能在此享受完整的服務體驗。對潮流敏銳度高的年輕人來說，三創生活是他們的科技遊樂園；對音樂創作充滿想法的音樂達人，三創生活是他們靈感與火力的彈藥庫；對喜歡逛百貨公司的時尚OL來說，在三創生活挑選科技產品，比挑口紅還簡單；對上班族來說，三創生活是他們的黑科技補給站；對銀髮壯齡族來說，誰說科技生活就只能發發長輩圖，在三創不但能體驗VR、還能輕鬆學習空拍機，只要接受科技的心夠年輕，逆齡就不是問題。

三創生活3F新櫃位登場請來4位嘉賓彰顯科技產品能滿足不同族群的生活需求。圖／業者提供

三創生活並對三樓商場進行了升級改造，將三樓的櫃位進行了全新的風格設計，使其看來更加現代化和人性化。在這裡，所有人都能快速找到適合自己的科技產品，不論消費者的性別、年齡、職業或興趣是什麼，都有對應的產品與週邊能輕鬆滿足他們的需求，還有親切的產品體驗與說明，所有的服務以人為核心。這是過去在一般3C賣場或線上購物平台以商品銷售為核心，體驗感是完全不同的。所以消費者可以在舒適的環境中體驗並學習，享受這些科技帶來的便利和樂趣。



三創生活深信，科技應該成為改善人們生活的工具，而非單純的時髦科技。透過三創生活，我們希望可以提供消費者一個可以與科技產品互動、感受科技的場所，而非只是一個簡單的購物地點。對於消費者來說，三創生活將是他們科技生活的新起點。無論是需要什麼樣的科技產品，或是想了解哪些科技趨勢，他們都可以在這裡找到答案。而對於廠商來說，三創生活將是他們展現品牌形象、與消費者互動的絕佳平台。我們期待在這裡見證科技與生活的美好結合，期待見證更多科技帶來的生活改變。



三創生活的全新升級，將帶來的不僅僅是全新的購物體驗，更是一種生活態度的轉變。在這裡，消費者可以與科技產品近距離接觸，感受科技帶來的生活便利，並將這種便利融入日常生活。這是三創生活的理想。相信透過三創生活的努力，科技將不再只是冷冰冰的機器，而是生活中的溫暖夥伴。我們期待所有消費者都能在三創生活找到屬於自己的科技生活風格，並將科技融入生活，讓生活因科技而更精彩。三創生活期待和消費者一起打造更精彩的科技生活及更美好的未來。讓科技成為我們生活中的”PLUS“，讓生活因科技而更精彩。

三創生活期待消費者可以在舒適的環境中體驗和學習科技帶來的樂趣和便利。圖／業者提供





【3F新櫃登場】全新進櫃品牌介紹：

融合攝影、VR、影音創作、智能辦公設備、新創設計、嗜好收藏、戶外休閒等不同品牌旗艦店、讓三創生活以更貼近消費者的需求，打造屬於自己精彩的科技生活，以下為全新進櫃品牌介紹：



Backbone Collection-全台首店

Backbone Collection 居家選品以都市質感生活為基調，代理Mindcase®、MODIG、TOUU與AUXO品牌，精心挑選來自世界各國的經典居家家飾，提供消費者在忙碌的都市生活中找到片刻的寧靜與舒適。



Cooler Master-全台首店

Cooler Master創立於1992年，業務拓展至全球超過37個國家，致力於提供PC零組件、電競周邊、沉浸式體驗等產品，打造科技與生活品牌。除了挑戰並突破現狀，使用最新科技打造最獨特、最新奇的產品體驗。未來也將提供全新的品牌體驗（例如Master XP、CMODX、IMX）與商業模式，玩家更多的選擇與服務。



CS Emart正成購物-全台首店

正成影視集團成立於1959年，深耕台灣超過一甲子，始終秉持「誠信、創新、專業、服務」的經營理念，提供最完善的影視聽設備。因應數位世代的大躍進，影像拍攝與錄製越來越普級化，平面影像與動態影音的內容產製需求逐漸成為主流，YouTuber、網紅經濟與Podcast潮流方興未艾，正成影視集團以一條龍的方式，滿足客戶們最佳的影視聽設備解決方案。



WitsPer智選家 Energy Station-首間旗艦體驗店

智選家全新旗艦店Energy Station以全新樣貌迎接喜愛3C、熱愛科技的智友們，智選家重視消費者渴望實際體驗、親身經歷的需求，也了解消費者對於全新科技產品的好奇疑惑，透過智選家店員專業且親切的服務，帶給您不同於傳統店面的全新感受，滿足您對於科技的幻想以及好奇。體驗科技，智在生活，To Be WitsPer。

FIN-全台首店

FIN成立於2015年，主打電競椅、人體工學椅、以及電腦周邊配件;秉持著好還要更好的理念，找尋高品質零件與創新的工藝技術，推出各式獨具特色的宅商品，更邀請世界知名街頭藝術家、經典賽車款聯名合作，打造科技與生活的舒適結合，並且規劃主題式的情境體驗區、不定時優惠活動等。



Flexiwork康萊-全台首店

康萊是一間於1978年在台成立的公司，以外銷室內設計用五金為主，多年來持續專注於本業，外銷國家超過82國。2013年開始推動升降桌展品，打造動態調整符合人體工學的舒適空間和使用情境，讓使用者在辦公室或家中能夠輕鬆調整高度以維持舒適的工作狀態。康萊認為人們應該要進行更多肢體活動，減少長時間的坐著，因此提出了「坐酸就站，站累就坐」和「坐站交替，解放脊椎」的理念，鼓勵人們適時地調整姿勢，保持健康。康萊的產品以人性化設計為主要特色，不僅能提高工作效率，還能讓使用者保持良好的身體健康。



IQCARE時尚電動車專屬平台

IQCARE的平台精神為Intelligent+Quality的Electric CAR，同時CARE所有電動車主的車內時光。IQCARE有感於後疫情時代的來臨，人們對於密閉空間的環境清淨要求更高，故在開幕首波特別推薦台灣品牌LINK BEAR的功能型濾網，藉由椰殼活性碳過濾層加強除臭效果外，更搭配美國Purafil抗菌技術，提供所有車主最優質的用車環境。



MOZTECH-亞洲首店

MOZTECH成立於2007年，MOZTECH三創生活店為亞洲第一間 MOZTECH 墨子科技專賣店，加法的創意，簡法的生活，跳脫既有框架用前衛的思想改善日常中小小的不便，直覺、便利、更迎合使用者，用美好的設計創造更好的生活，商品涵蓋電子消費品、通訊設備周邊等，台灣團隊將持續用心打造最完美的科技產品及最好的產品體驗。



Zippo-全台首間新創未來店

Zippo成立於1932年，擁有經典設計以及可靠的性能，以耐用、易用及卓越品質，成為使用者與收藏家的首選，至今已經生產超過6億個防風打火機，秉持著對產品工藝的極致追求，ZIPPO始終維持著不變的高品質，並且堅守著終身保修的承諾。

