福壽獲循環經濟領導獎 實至名歸

福壽實業（1219）首次參加亞洲企業商會（Eterprise Asia）所舉辦的「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）即獲得國際肯定，以「糧農循環，減碳挺在地」為主題，持續堅持企業永續循環經營的理念，獲得2023「亞洲企業社會責任獎－循環經濟領導獎」。這亦是福壽實業繼獲得2019年的「APEA亞太企業精神奬」後，再次獲得世界級認證表揚。

福壽實業自1920年以傳統製油起家，至今已103年歷史，不僅逐漸擴大事業體，同時更落實資源循環利用價值，宣導與溝通永續農業循環經濟觀念，使其公司內部產生共識與執行熱忱。福壽實業董事長洪堯昆強調，福壽實業會堅持遵循糧農循環理念，秉持對台灣土地的關懷，持續邁向「綠色企業」的願景。

糧農循環友善環境 福壽多年有成

在實現循環的過程中，福壽實業成立糧農循環小組，進行內部推廣與宣傳，並與供應商、客戶、消費者、政府機關等外部利害關係人充分溝通與合作，建構完整的糧農循環經濟體系。在其持續努力之下，2018年通過SGS BS8001：2017 循環經濟標準驗證，並獲得最高等級「最佳化商業模式」，為台灣首家通過循環經濟標準驗證的食品業者。近年陸續獲頒各大永續發展獎項，同時是美商鄧白氏ESG評比為優的食品業廠商，並授權使用「鄧白氏ESG永續標章」。2022年更榮獲行政院「國家永續發展獎」，充分展現福壽實業對於永續不僅僅是喊口號，而是貫徹永續策略的實際行動。

福壽實業糧農永續圖。圖／福壽實業提供

福壽實業在糧農循環中，使用製程產生的植物渣粕、回收使用過的菇包、食品副產品與禽畜糞，添加自行發酵開發的菌種，製成有機堆肥提供給農民種植，延長資材使用壽命，再收購農民種植的雜糧，生產相關製品，透過食用油脂循環、寵物食品循環、禽畜肉品循環及有機肥料循環，串聯建構成該公司的糧農循環經濟體系，並且目前已有二十二項產品取得碳足跡標籤證書，是全台擁有最多碳足跡類別的食品廠商。福壽實業在一步步邁向永續經營的同時，也為這塊土地降低排碳作出努力。

福壽百年企業堅守品質穩健前行

在實行專案成果方面，福壽實業不僅屢獲政府單位表揚及媒體報導，更對社會公益付出，與親子學習平台發行兒童農育繪本並捐贈圖書，將專業的糧農循環知識轉化成簡單的圖文，讓孩子從小扎根循環的理念，影響下一代，為食農教學助力。

身為循環經濟領導品牌，福壽實業嚴守｢品質至上，顧客第一｣，度過多次食安風暴、天候災難與糧食供應危機，更逐步建構出「糧農循環」的藍圖，未來將以堅定地腳步朝向綠色永續企業的目標前進，邁向下一個百年。