高雄前鎮科技產業園區辦ChatGPT運用課程　力助企業提升AI實戰力

經濟部加工出口區高雄分處與義守大學日前共同主辦「運用ChatGPT打造職場競爭力」課程活動，特別邀請雲林科技大學資訊工程系林義隆教授與廠商分享「與AI共學」，了解什麼是ChatGPT，並如何加以運用成為自己在工作上得力小助手，及創造個人化應用價值，提升大家職場競爭力。

林義隆教授在分享中提到，ChatGPT的問世被譽為AI界的iPhone革命，驚豔全世界，這場由ChatGPT引爆的AI革命浪潮，或許在不久的未來，將深刻地扭轉全球經濟產業格局；創新亦是跳脫舊秩序的思維模式，科技日新月異，許多傳統將面臨殘酷的淘汰，AI勢必取代大量低階的勞力，就如同加工出口區脫離低階、勞力密集產業，慢慢轉換成高科技產業，轉型為科技產業園區，不僅見證高雄半世紀以來的工業發展及產業轉型，現在更是高雄亞洲新灣區高階製造及科研發展基地，象徵經濟起飛的重要轉捩點。

加工處高雄分處游淑惠分處長表示，ChatGPT對這世界帶來最大的影響，是讓大家善用AI工具。希望藉由這個課程能大大提升廠商AI實戰力，學會使用ChatGPT應用技術，並學習在各種商務情境下，要如何與它協作，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。