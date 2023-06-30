世環會與Informa Markets英富曼會展集團達成戰略聯盟 帶領展會邁入發展新紀元

專注節能減排與低碳環保的世界環境博覽會平臺—第15屆“世環會”(WieTec China)，6月7日在上海國家會展中心（虹橋）圓滿落幕。秉持為產業進步和客戶成功的堅定信念，“世環會”主辦單位選擇與具有海外影響力且業績強勁的全球第一展覽集團Informa Markets英富曼會展集團達成戰略合作，以拓展“世環會”的發展空間，持續為行業和客戶創造更大價值。

在中國經濟全面復甦的元年，本屆展會整體規模再創新高，不但彙集了綠色環境產業3,500多家品牌展商和超過90,000件高品質產品，3天展期更吸引了全球超過100,000位專業觀眾到場參觀。主辦方再創紀錄，成功打造了一場世界級的貿易盛會，展現“世環會”蓬勃的品牌生命力。

第15屆“世環會”現場參觀人潮。圖／Informa Markets提供

第一屆“世環會”從2007年舉辦至今，主辦團隊深耕16年，將初創的小型貿易展，精心培育成為全球綠色環境產業的超大型旗艦平臺。隨著中國國家雙碳目標的提出，以及中國經濟結構調整進入深水區，環境保護產業正迎來“百年未有之大變局”。市場正在從單純的污染防治，朝系統化的環境生態治理及資源整合迴圈利用轉變。同時，新能源產業和商用減碳技術需求的快速崛起，也為企業帶來實現換道超車的機會。

在創新不斷加速的產業中，任何細微的調整都將推動市場巨變。在新時代和新產業形態下，為綠色環境產業開拓更多市場商機，提升技術交流品質和貿易機會，是主辦單位必須面對的挑戰和重任。要在未來實現這一系列戰略目標，“世環會”不但要改善發展路徑，更需要致力於加深國際化程度。隨著展會服務概念的不斷擴張，評估國際合作方的資源和能力已變得至關重要。為“世環會”尋找新的發展之路，成為主辦方抉擇的關鍵。

Informa Markets英富曼會展集團每年在15個專業市場舉辦超過450個國際B2B展會與品牌活動，具有重要的國際影響力和產業深度與廣度。在為各行業注入發展動力的同時，為客戶、合作夥伴和社群創建平臺，促進交流和交易，協助其業務的蓬勃發展。

世環會”主辦單位此次與Informa Markets英富曼會展集團的強強合作，將為整個“世環會”和綠色環境產業帶來深遠的積極影響。主辦方將充分銜接合作夥伴雄厚的海外資源和國際網路，壯大海外展商和海外觀眾的規模，擴大國內外技術交流管道，提升展會整體品質以及作為國際商貿平臺的作用。主辦單位相信這一戰略合作將進一步加強世環會在產業中的主導地位，這個商貿平臺也將為業界長遠發展做出更大的貢獻。

展出面積高達22萬平米的世環會，為產業提供系統化綠色解決方案，是亞洲地區專注節能減排與低碳環保展出規模最大的的世界環境博覽會平臺， 3天的展會彙聚了全球來自100多個國家和地區的超過3,500家企業參展，更吸引了超過10萬專業觀眾到場參觀。在展會期間，除了政府、市政單位、工程（安裝）公司、設計院以及經銷和代理商外，世環會的參展商還能接觸到38個產業的終端使用者。更多相關資訊，請參考www.wietecchina.cn

Informa Markets英富曼會展集團為不同產業與專業市場打造實現交易、創新和發展的平臺。該集團旗下擁有450多個國際專業展會品牌，連結全球十幾個垂直產業的買賣家，包括醫療保健與藥品、基礎設施、建築，時尚與服裝、酒店、食品和飲料及健康與營養等。透過舉辦實體品牌展會、提供精準的數位服務和切實可行的資料解決方案，為全球客戶和合作夥伴提供參與、體驗和開拓業務的機會。作為引領展會的主辦方，英富曼會展集團為各種專業市場注入活力，提供優質拓展商機，並幫助這些市場實現全天候的高速發展。欲瞭解更多資訊，請參考www.informamarkets.com