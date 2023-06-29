史上最無厘頭的掛機遊戲《鹹魚之王》事前預約開跑啦 力拚翻身就靠摸魚技巧

唯一靠摸魚征服三國的掛機休「鹹」手遊《鹹魚之王》，於今日（6月29日）正式開啟官網及雙平臺預約！

官方加碼一系列預約好康，歡迎各路想要耍廢、躺平的鹹魚夥伴，加入摸魚行列~ 數十組禮包碼參與即送，地區限定皮膚-【落葉飛花】登入即拿！更有iPhone14 Pro、Switch、PS5等多種實體獎勵等你來抽！不怕摸到大白鯊，只有超多優質好禮等你摸回家！

三國名將鹹魚化 輕量放置摸魚首選

喜愛三國題材的遊戲又厭倦了千篇一律的遊戲風格，《鹹魚之王》絕對會讓你眼睛為之一亮！不論是滿臉落腮鬍的張飛還是文質彬彬的諸葛亮，全都變身魔性風格的鹹魚啦！這次就由玩家作為鹹魚指揮官－「阿鹹」，親自主導這群鹹將們衝鋒陷陣，超Kuso爆梗展開，這個三國有點「鹹」，躺平也能分天下！

除了荒誕搞笑的元素，《鹹魚之王》沒有燒腦的策略跑位，捨棄曠日費時的遊戲體驗，這次就是要解放玩家們的雙手，輕量休閒放置、隨時掛機輕鬆升等、鹹魚武將無痛養成，別再說沒時間玩手遊，沒時間更要玩《鹹魚之王》！不論是躺著玩、站著玩、還是摸魚玩，簡單掛機就能獲取大量收益，一路過五關斬六將，保證給你滿滿的成就感！

無限寶箱隨你開 稀有鹹將簡單入手

別於市面上的抽卡遊戲，想拿稀有角色得拚人品，砸重金當課長才能抽到夢寐以求的武將，《鹹魚之王》大方提供無限寶箱，通關主線任務就能獲取海量的寶箱，不論武將還是道具，不怕你來抽，就怕你抽到手軟！開箱拿好禮，機率有保底，讓每位玩家感受到滿滿的歐氣，今日鹹魚、明日歐皇，就等你來試手氣！

雙系統預約開跑 超狂豪禮瘋狂加碼

摸魚一時爽，一直摸魚一直爽！

為了鼓勵辛勞忙裡偷閒摸魚的玩家們，官方特別加碼釋出爆款豪禮回饋眾鹹魚王，即日起至7/20為止，只要參與預約活動、追蹤官方粉絲團或邀請更多魚友共襄盛舉事登活動，就可以獲得獨家的虛寶禮包；凡預約人數達成里程目標，更有機會抽取iPhone14 Pro、PS5、Switch、MyCard高額點數獎勵等多項好禮。

預約獎勵&粉絲團追蹤獎勵：金磚388 普通钓竿5 金幣禮袋*1

10萬預約達標：送精鐵888、木質寶箱15，加碼抽Airpods pro2

20萬預約達標：送進階石888、青銅寶箱5，加碼抽iWatch

30萬預約達標：送招募令10、隨機紅將碎片4，加碼抽Switch

40萬預約達標：送黃金釣竿5、黃金寶箱5，加碼抽PS5

50萬預約達標：解鎖區域限定外觀【落葉飛花-黃月英】，加碼抽iPhone14 Pro

做人如果沒有夢想，跟鹹魚有什麼區別？超實在好康免費相送，多重大獎等你來拿！立即參與雙平台事前預約活動，持續關注預約活動頁及官方粉絲專頁，第一手消息隨時掌握，你就是下一個鹹魚之王！